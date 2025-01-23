Экономика трещит? Путин считает, что Россия достигла целей войны, — Reuters

Глава Кремля признает значительное давление войны на российскую экономику

В то время как президент США Дональд Трамп требует от России прекратить войну в Украине, угрожая новыми санкциями, глава РФ Владимир Путин все больше озабочен проблемами в российской экономике. Именно состояние экономики убедило часть элит России склониться к прекращению войны методом переговоров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Трамп, вскоре после того, как официально стал президентом, призвал Россию остановить войну, заявив, что если это не будет сделано, он будет давить на РФ экономически. При этом за несколько дней до инаугурации Трампа администрация президента США Джо Байдена ввела самый широкий пакет санкций, направленных против доходов России от продажи нефти и газа.

Отмечается, что за прошлый год России удалось добиться самых крупных территориальных приобретений с первых дней войны. В настоящее время армия РФ контролирует почти пятую часть Украины.

По словам одного из источников, знакомых с позицией Кремля, Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты. В частности, речь идет о контроле над территориями, соединяющими материковую часть России с оккупированным Крымом, а также ослаблении украинской армии.

Путин также признает значительное давление войны на российскую экономику. Он соглашается, что у РФ "действительно большие проблемы", такие, как влияние высокой процентной ставки на невоенные предприятия.

Разочарование Путина было очевидно на встрече с руководителями бизнеса 16 декабря. Тогда он обругал двух высокопоставленных должностных лиц ответственных за экономику, сообщили два источника. Также глава Кремля был явно недоволен тем, что частные инвестиции сокращаются из-за стоимости кредита.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, кто действительно хочет прекращения войны в Украине, должны правильно строить коммуникацию. В первую очередь ее нужно проводить с Трампом и только потом – с Путиным.