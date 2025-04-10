Церковный праздник 10 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не жить в злобе и страхе

Узнайте, почему сегодня нельзя веселиться и пить алкоголь

В этот четверг, 10 апреля, христиане восточного обряда, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память святого мученика Терентия и его 40 воинов. Православные верующие и греко-католики продолжают соблюдать строгий Великий пост 2025.

Христианин Терентий и 40 его сподвижников жили в Карфагене (территория современного Ливана) в середине III века и пострадали за свою веру во время гонений при императоре Декии. Отказавшись поклоняться языческим богам, они были арестованы по приказу правителя Фортунатиана.

Терентия и троих его спутников заключили в темницу, а остальных подвергли жестоким пыткам: их терзали железными когтями, жгли, поливали уксусом и посыпали солью раны. Позже всех привели в языческий храм, но он обрушился. Всех 36 казнили. Четверых оставшихся продолжали мучить и их так же казнили. Христиане с почестями похоронили тела всех мучеников.

Традиции и приметы 10 апреля

Наши предки прозвали мученика Терентия "Маревным". Все из-за явления, называемого "марево". По народным поверьям, в этот день восход солнца часто сопровождался дымкой, туманом или легким миражом. Если солнце 10 апреля действительно показывалось сквозь атмосферную дымку, это воспринималось как добрый знак, который сулит богатый урожай.

Фото: freepik

Утром напротив солнца стоит туман – дождь пойдет.

Теплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету.

Множество птиц на ветвях деревьев — к солнечному лету.

Сильный ветер — к неурожаю.

Что нельзя делать 10 апреля

Употреблять спиртные напитки — может вселиться нечистая сила.

Ругать и критиковать окружающих — год придется жить в злобе и страхе.

Петь и танцевать — веселье может обернуться слезами.

Предлагать руку и сердце — пара не будет счастлива и быстро распадется.

Праздники и события 10 апреля

День освобождения Одессы от немецко-нацистских оккупантов

День братьев и сестер

Международный день топ-менеджера

Всемирный день работы из дома (Global Work From Home Day)

Международный день движения сопротивления

Всемирный день гомеопатии

У кого именины 10 апреля

Сегодня именины отмечают Александр, Максим, Терентий, Зинон, Яков и Дмитрий.

Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.