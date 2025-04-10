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Церковный праздник 10 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не жить в злобе и страхе

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня праздник - Терентий Маревный
Какой сегодня праздник - Терентий Маревный. Фото Коллаж "Телеграфа"

Узнайте, почему сегодня нельзя веселиться и пить алкоголь

В этот четверг, 10 апреля, христиане восточного обряда, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память святого мученика Терентия и его 40 воинов. Православные верующие и греко-католики продолжают соблюдать строгий Великий пост 2025.

Христианин Терентий и 40 его сподвижников жили в Карфагене (территория современного Ливана) в середине III века и пострадали за свою веру во время гонений при императоре Декии. Отказавшись поклоняться языческим богам, они были арестованы по приказу правителя Фортунатиана.

Терентия и троих его спутников заключили в темницу, а остальных подвергли жестоким пыткам: их терзали железными когтями, жгли, поливали уксусом и посыпали солью раны. Позже всех привели в языческий храм, но он обрушился. Всех 36 казнили. Четверых оставшихся продолжали мучить и их так же казнили. Христиане с почестями похоронили тела всех мучеников.

Традиции и приметы 10 апреля

Наши предки прозвали мученика Терентия "Маревным". Все из-за явления, называемого "марево". По народным поверьям, в этот день восход солнца часто сопровождался дымкой, туманом или легким миражом. Если солнце 10 апреля действительно показывалось сквозь атмосферную дымку, это воспринималось как добрый знак, который сулит богатый урожай.

сад яблоневый в тумане
Фото: freepik
  • Утром напротив солнца стоит туман – дождь пойдет.
  • Теплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету.
  • Множество птиц на ветвях деревьев — к солнечному лету.
  • Сильный ветер — к неурожаю.

Что нельзя делать 10 апреля

  • Употреблять спиртные напитки — может вселиться нечистая сила.
  • Ругать и критиковать окружающих — год придется жить в злобе и страхе.
  • Петь и танцевать — веселье может обернуться слезами.
  • Предлагать руку и сердце — пара не будет счастлива и быстро распадется.

Праздники и события 10 апреля

  • День освобождения Одессы от немецко-нацистских оккупантов
  • День братьев и сестер
  • Международный день топ-менеджера
  • Всемирный день работы из дома (Global Work From Home Day)
  • Международный день движения сопротивления
  • Всемирный день гомеопатии

У кого именины 10 апреля

Сегодня именины отмечают Александр, Максим, Терентий, Зинон, Яков и Дмитрий.

Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.

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