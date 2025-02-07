Россиянин, причастный к массовым убийствам в Буче, стал замминистра

В РФ из него сделали "героя"

Бывший командир подразделения российской армии Нурсултан Муссагалеев, принимавший участие в массовых пытках и убийствах украинцев в Киевской области в начале полномасштабной войны, делает успешную карьеру в России. Он получил должность исполняющего обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области.

Об этом сообщил в Telegram глава региона Денис Паслер. В октябре 2023 года Служба безопасности Украины установила, что лейтенант Нурсултан Муссагалеев – командир разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в составе оккупационных группировок России пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки наступления на Киев.

Нурсултан Муссагалеев на фото справа

Во время пребывания на территории Киевской области Муссагалеев принимал участие в так называемых "зачистках", направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона. В частности, установлено, что россиянин приказал своим подчиненным похитить 29-летнего украинца, которого они пытали и убили.

После бегства россиян с Киевщины Муссагалеев получил в РФ звезду "героя России" и медаль "за боевые знаки отличия". Также российские пропагандисты сняли о нем сюжет, вышедший в прайм-тайм на телеканале Россия 1.

Как сообщал "Телеграф", в Украине установили имя убийцы Ирины Филькиной из Бучи. Фото ее руки с красным маникюром облетело весь мир и стало символом российских зверств в Киевской области.