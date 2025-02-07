Росіянин, причетний до масових вбивств у Бучі, став заступником міністра

У РФ з нього зробили "героя"

Колишній командир підрозділу російської армії Нурсултан Муссагалеєв, який брав участь у масових катуваннях і вбивствах українців на Київщині на початку повномасштабної війни, робить успішну кар'єру у Росії. Він отримав посаду виконувача обов’язків заступника міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області.

Про це повідомив у Telegram голова регіону Денис Паслер. У жовтні 2023 року Служба безпеки України встановила, що лейтенант Нурсултан Муссагалеєв – командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ (м. Псков), 24 лютого 2022 року у складі окупаційних угруповань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки наступу на Київ.

Нурсултан Муссагалеєв на фото праворуч

Під час перебування на території Київської області України Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону. Зокрема встановлено, що росіянин наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного українця, якого вони катували та вбили.

Після втечі росіян з Київщини Муссагалеєв отримав у РФ зірку "героя Росії" та медаль "за бойові відзнаки". Також російські пропагандисти зняли про нього сюжет, який вийшов у "прайм-тайм" на телеканалі "Россия 1".

Як повідомляв "Телеграф", в Україні встановили ім'я вбивці Ірини Фількіної з Бучі. Фото її руки з червоним манікюром облетіло весь світ та стало символом звірств росіян у Київській області.