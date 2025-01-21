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Официально: Трамп представил список членов своей новой администрации, кто туда попал

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Номинация от Трампа – только половина дела Новость обновлена 21 января 2025, 03:00
Номинация от Трампа – только половина дела. Фото https://www.facebook.com/DonaldTrump

В списке не упоминаются назначения, которые не должны согласовываться Сенатом США

Президент США Дональд Трамп по завершении инаугурационных мероприятий официально представил список кандидатур, которых он номинировал на ключевые должности в своей администрации. В списке есть кандидатуры, в том числе на должности руководителей министерства обороны, разведки и Государственного департамента, однако кандидатуры должен утвердить Сенат США.

Список опубликован на сайте Белого дома. Кто стал номинантами на ключевые посты в администрации нового президента:

  • Скотт Бессент – министр финансов США.
  • Памела Бонди – генеральный прокурор США, вместо скандального Мэтта Гетца.
  • Дуглас Бургум – министр внутренних дел США.
  • Лори Чавес-ДеРемер – министр труда США.
  • Дуглас Коллинз – министр по делам ветеранов.
  • Шон Даффи – министр транспорта.
  • Питер Хегсетминистр обороны США.
  • Роберт Ф. Кеннеди-младший – министр здравоохранения и социальных служб.
  • Говард Латник – министр торговли.
  • Линда МакМагон – министр образования.
  • Кристи Ноэм – министр внутренней безопасности.
  • Брук Роллинс – министр сельского хозяйства.
  • Марко Рубио – Государственный секретарь (министр иностранных дел).
  • Эрик Тернер – министр жилищного строительства и городского развития.
  • Кристофер Райт – министр энергетики.
  • Тулси Габбард – директор Национальной разведки.
  • Джеймисон Грир – торговый представитель США с рангом чрезвычайного и полномочного посла.
  • Келли Леффлер – администратор управления малого бизнеса.
  • Джон Рэтклифф – директор Центрального разведывательного управления.
  • Элис Стефаник – представитель США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом чрезвычайного и полномочного посла, а также представитель США в Совете Безопасности ООН, подозреваемый в наличии антиукраинской позиции.
  • Рассел Воут – директор Административно-бюджетного управления.
  • Ли Зельдин – администратор Агентства по охране окружающей среды.

В списке не упоминаются назначения, которые не должны соглашаться Сенатом США: это Сьюзен Уайлз, руководитель Аппарата Белого дома, спецпредставитель по вопросам войны Украины и России Кит Келлог, руководители нового так называемого "Департамента эффективности" Илон Маск и путинист Вивек Рамасвами, и ряд других. Кроме того, ряд кандидатур на назначение все еще считается очень спорным, например, распространительница российской пропаганды Тулси Габбард, а также скандально известный своими проделками Роберт Кеннеди-младший.

Дело в том, что номинация от Трампа – только половина дела. Согласно положениям Конституции США кандидатуры на ключевые должности в правительстве должны быть утверждены Сенатом. При этом каждый кандидат проходит слушания в соответствующем комитете Сената: сенаторы оценивают, прежде всего, его профессиональную компетенцию, этику и политическую позицию. В случае, если все хорошо, комитет может дать рекомендацию на утверждение, однако даже это не конец, поскольку Сенат голосует за каждую кандидатуру отдельно. Поэтому даже при наличии у республиканцев большинства в Сенате далеко не факт, что некоторые предложенные Трампом кандидатуры пройдут даже этап комитета, не говоря уже о голосовании.

Отметим, на инаугурации президента США Дональда Трампа было по меньшей мере две известные украинки, получившие места в ротонде Капитолия. Одной из них была Александра Николаенко, Мисс Украина 2001, прибывшая на инаугурацию вместе со своим мужем, миллиардером Филом Раффином. Другая – Оксана Маркарова, посол Украины в США.

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#США #Вашингтон #Администрация США #Дональд Трамп