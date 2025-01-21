Официально: Трамп представил список членов своей новой администрации, кто туда попал

В списке не упоминаются назначения, которые не должны согласовываться Сенатом США

Президент США Дональд Трамп по завершении инаугурационных мероприятий официально представил список кандидатур, которых он номинировал на ключевые должности в своей администрации. В списке есть кандидатуры, в том числе на должности руководителей министерства обороны, разведки и Государственного департамента, однако кандидатуры должен утвердить Сенат США.

Список опубликован на сайте Белого дома. Кто стал номинантами на ключевые посты в администрации нового президента:

Скотт Бессент – министр финансов США.

– министр финансов США. Памела Бонди – генеральный прокурор США, вместо скандального Мэтта Гетца.

– генеральный прокурор США, вместо скандального Мэтта Гетца. Дуглас Бургум – министр внутренних дел США.

– министр внутренних дел США. Лори Чавес-ДеРемер – министр труда США.

– министр труда США. Дуглас Коллинз – министр по делам ветеранов.

– министр по делам ветеранов. Шон Даффи – министр транспорта.

– министр транспорта. Питер Хегсет – министр обороны США.

– министр обороны США. Роберт Ф. Кеннеди-младший – министр здравоохранения и социальных служб.

– министр здравоохранения и социальных служб. Говард Латник – министр торговли.

– министр торговли. Линда МакМагон – министр образования.

– министр образования. Кристи Ноэм – министр внутренней безопасности.

– министр внутренней безопасности. Брук Роллинс – министр сельского хозяйства.

– министр сельского хозяйства. Марко Рубио – Государственный секретарь (министр иностранных дел).

– Государственный секретарь (министр иностранных дел). Эрик Тернер – министр жилищного строительства и городского развития.

– министр жилищного строительства и городского развития. Кристофер Райт – министр энергетики.

– министр энергетики. Тулси Габбард – директор Национальной разведки.

– директор Национальной разведки. Джеймисон Грир – торговый представитель США с рангом чрезвычайного и полномочного посла.

– торговый представитель США с рангом чрезвычайного и полномочного посла. Келли Леффлер – администратор управления малого бизнеса.

– администратор управления малого бизнеса. Джон Рэтклифф – директор Центрального разведывательного управления.

– директор Центрального разведывательного управления. Элис Стефаник – представитель США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом чрезвычайного и полномочного посла, а также представитель США в Совете Безопасности ООН, подозреваемый в наличии антиукраинской позиции.

– представитель США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом чрезвычайного и полномочного посла, а также представитель США в Совете Безопасности ООН, подозреваемый в наличии антиукраинской позиции. Рассел Воут – директор Административно-бюджетного управления.

– директор Административно-бюджетного управления. Ли Зельдин – администратор Агентства по охране окружающей среды.

В списке не упоминаются назначения, которые не должны соглашаться Сенатом США: это Сьюзен Уайлз, руководитель Аппарата Белого дома, спецпредставитель по вопросам войны Украины и России Кит Келлог, руководители нового так называемого "Департамента эффективности" Илон Маск и путинист Вивек Рамасвами, и ряд других. Кроме того, ряд кандидатур на назначение все еще считается очень спорным, например, распространительница российской пропаганды Тулси Габбард, а также скандально известный своими проделками Роберт Кеннеди-младший.

Дело в том, что номинация от Трампа – только половина дела. Согласно положениям Конституции США кандидатуры на ключевые должности в правительстве должны быть утверждены Сенатом. При этом каждый кандидат проходит слушания в соответствующем комитете Сената: сенаторы оценивают, прежде всего, его профессиональную компетенцию, этику и политическую позицию. В случае, если все хорошо, комитет может дать рекомендацию на утверждение, однако даже это не конец, поскольку Сенат голосует за каждую кандидатуру отдельно. Поэтому даже при наличии у республиканцев большинства в Сенате далеко не факт, что некоторые предложенные Трампом кандидатуры пройдут даже этап комитета, не говоря уже о голосовании.

Отметим, на инаугурации президента США Дональда Трампа было по меньшей мере две известные украинки, получившие места в ротонде Капитолия. Одной из них была Александра Николаенко, Мисс Украина 2001, прибывшая на инаугурацию вместе со своим мужем, миллиардером Филом Раффином. Другая – Оксана Маркарова, посол Украины в США.