Официально: Трамп представил список членов своей новой администрации, кто туда попал
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В списке не упоминаются назначения, которые не должны согласовываться Сенатом США
Президент США Дональд Трамп по завершении инаугурационных мероприятий официально представил список кандидатур, которых он номинировал на ключевые должности в своей администрации. В списке есть кандидатуры, в том числе на должности руководителей министерства обороны, разведки и Государственного департамента, однако кандидатуры должен утвердить Сенат США.
Список опубликован на сайте Белого дома. Кто стал номинантами на ключевые посты в администрации нового президента:
- Скотт Бессент – министр финансов США.
- Памела Бонди – генеральный прокурор США, вместо скандального Мэтта Гетца.
- Дуглас Бургум – министр внутренних дел США.
- Лори Чавес-ДеРемер – министр труда США.
- Дуглас Коллинз – министр по делам ветеранов.
- Шон Даффи – министр транспорта.
- Питер Хегсет – министр обороны США.
- Роберт Ф. Кеннеди-младший – министр здравоохранения и социальных служб.
- Говард Латник – министр торговли.
- Линда МакМагон – министр образования.
- Кристи Ноэм – министр внутренней безопасности.
- Брук Роллинс – министр сельского хозяйства.
- Марко Рубио – Государственный секретарь (министр иностранных дел).
- Эрик Тернер – министр жилищного строительства и городского развития.
- Кристофер Райт – министр энергетики.
- Тулси Габбард – директор Национальной разведки.
- Джеймисон Грир – торговый представитель США с рангом чрезвычайного и полномочного посла.
- Келли Леффлер – администратор управления малого бизнеса.
- Джон Рэтклифф – директор Центрального разведывательного управления.
- Элис Стефаник – представитель США при Организации Объединенных Наций с рангом и статусом чрезвычайного и полномочного посла, а также представитель США в Совете Безопасности ООН, подозреваемый в наличии антиукраинской позиции.
- Рассел Воут – директор Административно-бюджетного управления.
- Ли Зельдин – администратор Агентства по охране окружающей среды.
В списке не упоминаются назначения, которые не должны соглашаться Сенатом США: это Сьюзен Уайлз, руководитель Аппарата Белого дома, спецпредставитель по вопросам войны Украины и России Кит Келлог, руководители нового так называемого "Департамента эффективности" Илон Маск и путинист Вивек Рамасвами, и ряд других. Кроме того, ряд кандидатур на назначение все еще считается очень спорным, например, распространительница российской пропаганды Тулси Габбард, а также скандально известный своими проделками Роберт Кеннеди-младший.
Дело в том, что номинация от Трампа – только половина дела. Согласно положениям Конституции США кандидатуры на ключевые должности в правительстве должны быть утверждены Сенатом. При этом каждый кандидат проходит слушания в соответствующем комитете Сената: сенаторы оценивают, прежде всего, его профессиональную компетенцию, этику и политическую позицию. В случае, если все хорошо, комитет может дать рекомендацию на утверждение, однако даже это не конец, поскольку Сенат голосует за каждую кандидатуру отдельно. Поэтому даже при наличии у республиканцев большинства в Сенате далеко не факт, что некоторые предложенные Трампом кандидатуры пройдут даже этап комитета, не говоря уже о голосовании.
Отметим, на инаугурации президента США Дональда Трампа было по меньшей мере две известные украинки, получившие места в ротонде Капитолия. Одной из них была Александра Николаенко, Мисс Украина 2001, прибывшая на инаугурацию вместе со своим мужем, миллиардером Филом Раффином. Другая – Оксана Маркарова, посол Украины в США.