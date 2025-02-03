С назначением представиля США по Украине и России произошел курьез

Произошла путаница

В СМИ появилось сообщение о том, что президент США Дональд Трамп назначил Стива Уиткоффа спецпредставителем по России и Украине. Однако это оказалось "уткой" и журналист из пула Белого дома затем удалил свой первоначальный пост в соцсети "Х".

Затем стало ясно, что Уиткофф не был назначен спецпредставителем по России и Украине. Данная информация оказалось банальной ошибкой, но многие СМИ успели ее растирожировать.

Так, американский журналист опубликовал пост о том, что Трамп назначил Стива Уиткоффа спецпредставителем по России и Украине. Кроме этого президент США в очередной раз пообещал положить конец войне в Украине.

Однако позже стало известно, что журналист, сообщивший о назначении Уиткоффа на пост спецпредставителя по вопросам Украины и России, удалил свой пост в соцсети "Х". Он заявил, что перепутал сообщения:

"Я удалил тот пост… перепутал сообщения. Приношу свои извинения", – написал он.

Что известно о Стиве Уиткоффе

Известно, что Стив Уиткофф — американский миллиардер, инвестор в недвижимость и застройщик, который занимал пост спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился он 15 марта 1957 года мв Бронксе. Получил степень доктора права в Университете Хофстра.тРаботал в юридической фирме по недвижимости Dreyer & Traub, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

В 1985 году объединился с коллегой-юристом Dreyer & Traub Лоренсом Глюком и основал Stellar Management и приобрел дешевые здания в Вашингтон-Хайтс, Манхэттен. Накопил небольшой портфель зданий и в 1995 году расширил свою деятельность на Нижний Манхэттен, купив несколько дешевых офисных зданий. В 1996 году ему удалось получить финансирование от Credit Suisse First Boston для покупки 33 Maiden Lane, 27-этажной башни, спроектированной Филиппом Джонсоном.

Виткофф живет в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. В 1987 году он женился на Лорен Раппопорт. У них трое сыновей. В 2011 году их 22-летний сын Эндрю умер от передозировки оксиконтина.

Напомним, Трамп сообщил, что переговоры с Россией и Украиной проходят "очень хорошо", но не стал вдаваться в подробности. В Офисе президента после этого сказали, что сейчас идут работы над согласованием графика встреч с американской делегацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Трампа озвучили новый прогноз по войне в Украине. В Белом доме не исключают, что войну можно завершить "за месяцы".