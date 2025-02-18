Спикер Кремля снова вспомнил выдуманную РФ "нелегитимность" главы Украины

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он добавил, что "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности обжалования легитимности Зеленского".

Об этом сообщают РосСМИ. Представитель Кремля добавил, что "главное для России — достичь своих целей в ситуации по Украине, предпочтительно мирными средствами".

По словам Пескова "Россия ориентирована на мирное разрешение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации США". Так всегда заявляет пропаганда РФ в то время, как армия России наносит удары по мирным жителям Украины и пытается захватить как можно больше нашей территории.

Спикер Кремля упомянул также возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, возможная дата может стать более ясной по итогам проходящей 18 февраля встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

Как сообщал "Телеграф", 17 февраля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог сделал важное заявление о мирном соглашении между Россией и Украиной. Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Кит Келлог подчеркнул, что никто не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение.