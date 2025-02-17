Доброволец Евгений Дикий о победе Украины и поддержке США

Ну что, мои котики и зайчики, уже все перешли от стадии "офигеватор сломался" к стадии "принятия и понимания новой реальности", в которой мы должны выжить и победить? Еще нет? Ну уже пора.

Можем на досуге долго размышлять о том, почему и как американский народ выбрал то, что он выбрал. Как демократия оказалась беззащитной против сконструированной сперва в России, но подхваченной всей "осью зла" и отбросами всего мира "постправды", и как соцсети из средства коммуникации стали инструментом взлома демократических систем.

Почему то, что казалось основой и сутью западной цивилизации, оказалось крайне хрупкой конструкцией и тонкой оберткой, которая разлетелась вдребезги под радостные возгласы нацистов и советников разного толка, а из-под глянца фотографий на обложке "Форбс" победоносно вырвалась Илона "зига".

Как так получилось, что в 21 веке три крупнейших ядерных арсенала и две крупнейшие экономики мира возглавляет тройка неадекватных дедушек из далекого прошлого.

Каким будет мир де-факто без НАТО (ибо если сильнейшая страна НАТО собирается аннексировать кусок другой страны НАТО, а еще одну страну НАТО полностью присоединить, этот оборонный блок уже нельзя считать защитой для кого-либо), и какой будет Европа без американского зонтика безопасности.

В общем, каким будет этот новый удивительный мир, в котором новая американская администрация по наитию Герострата разваливает всю ту мировую архитектуру, которую коллективное Запад тщательно перестраивал начиная с 1945 года.

Мир без права и без правил, во многом откатывающийся где-то до уровня первой половины 20 века, но с поправкой на доступность современных технологий.

Нам действительно нужно будет уделить внимание осознанию того, что привычный нам мир последних десятилетий уже никогда не восстановится, и после нынешнего периода шока на его месте будет происходить что-то совершенно новое.

Где соответственно и наше место будет совсем не таким, как мы его представляли в разрушенном трампистами америкоцентрическом мире конца 20-го — начале 21 веков.

Но пока нам следует, в первую очередь, позаботиться о себе в короткой временной перспективе, и ответить на первый вызов этого нового мира – напрямую касающееся нашего выживания.

Нам следует принять реальность, в которой по другую сторону Атлантики у нас больше нет союзника. Более того, Белый дом сейчас является союзником Кремля, и они теперь вместе против нас.

В этом нет ничего принципиально нового и невозможного. Напротив, такое состояние можно даже считать более естественным, чем временным состоянием поддержки администрацией Байдена.

Исторически Штаты были "союзниками украинских националистов" и "разрушителями СССР" исключительно в советской и российской пропаганде. В реальной жизни все было ровно наоборот.

Победитель нацизма Рузвельт спокойно делил мир со вчерашним союзником Гитлера товарищем Сталиным, и в этом разделенном мире нам не предполагалось иного места, чем быть частью России. Почему мы теперь удивляемся, когда администрация Трампа предполагает, что нас ждет такое же будущее?

Буш-старший, на чье президентство припало получение нами независимости, старательно пытался нас от этой независимости отговорить, и заставить "строить будущее вместе с демократической Россией". Штаты тогда не только не "разваливали Союз", но всячески пытались его сохранить.

А когда сдержать наше движение к независимости не удалось, условием признания нашего права на существование именно Штаты (а не Россия как ни парадоксально) поставили наше ядерное разоружение и передачу третьего в мире ядерного арсенала от "ненадежной" молодой Украины "демократической" и "дружественной" России в обмен на Будапештский кусок туалетной бумаги. Так почему мы теперь удивляемся, когда трамписты пробуют заставить нас подписать на колене бумажки, согласно которым мы должны им все наши недра в обмен на оказанную "бумажниками" безвозвратную помощь?

Когда в 2008 году мы вместе с Грузией могли получить приглашение в НАТО (что в то время было бы реальной гарантией безопасности), именно Штаты отказали нам в этом, и тем самым де-факто дали разрешение России на интервенцию в Грузию в том же 2008-м, и в Украину в 2014-м.

Во время аннексии Крыма роль Штатов свелась к тому, чтобы категорически отговаривать Киев от защиты полуострова силовым путем под угрозой непризнания легитимности украинской власти. Почему мы теперь удивляемся, когда Трамп категорически отвергает идею нашего членства в НАТО, и публично говорит, что нам "не следовало вступать в эту войну", то есть следовало сразу капитулировать три года назад?

На самом деле скорее следует удивляться тому, что при Байдене позиция Штатов была не такой, как всегда. Кажется, этот дедушка при всех его недостатках был последним в Белом доме, кто видел интерес США не только во временных сделках, но, в первую очередь, в сохранении Мирового Порядка. Но последним, кто считал прямое предательство ценностей Запада делом неприличным и стратегически невыгодным, даже если защита этих ценностей стоит определенных неудобств.

Байден был не лучшим союзником. Он поставил себе ложную цель ("не дать Пуйлу победить", вместо "победить Россию"), и именно поэтому ложное целеполагание не предоставило нам достаточных ресурсов в то время, когда существовала возможность относительно скорой военной победы (осень – зима 2022-23). Он все время метался между желанием помочь нам и страхом "эскалации", велся на ядерный шантаж Кремля, и поэтому крайне неправильно дозировал нам военную помощь. "Красные линии", которые он сам себе нарисовал, стали далеко не последней причиной того, что мы погрязли в затяжной войне на истощение.

Но при всем этом он был нам союзником. Трамп не только не наш союзник, а наоборот – от самой своей природы он является органическим союзником Кремля, и нам нужно с самого начала это понимать.

Разницы между заявлениями Путина о "крымняш" и других территориальных "достижениях" России, и заявлениями Трампа о Гренландии, Панаме и Канаде – никакой, и это совсем не случайно.

У хозяев Кремля и Белого дома совместное мировоззрение и общая система ценностей, а именно это определяет построение стратегических партнерств.

Они все равно не стремятся соблюдать правила и ограничения, все равно не считают нужным считаться с соглашениями и договоренностями. Все равно стремятся жить в мире, где у слабых нет никаких прав, а сильные имеют право делать все, что им угодно. Это касается как сильных и слабых в обществе (гуд бай, инклюзия…), так и геополитики.

Они оба от природы являются диктаторами (недаром Трамп так импонируют Орбан и Ин, и так раздражают Трюдо или Шольц). Только вот у одного страна исторически очень склонна к диктатуре, поэтому он давно наслаждается всеми преимуществами "самодержавия", а другому с этим не повезло – у страны есть куча предохранителей от узурпации власти. Поэтому он старательно один за другим ломает эти предохранители, но по-человечески завидует своему кремлевскому коллеге. Завидует и симпатизирует.

"Брачные танцы" Пуйла и Трампушки, как его нежно зовут в России, абсолютно естественны и очень напоминают период "нежной дружбы" между Гитлером и Сталиным, с разделением Европы между двумя диктатурами, общим презрением к "прогнившей демократии" и общими парадами в изнасиловании.

Конечно, можно вспомнить продолжение истории и надеяться, что когда-то они что-то между собой не поделят – но нам до этого еще нужно дожить. Спойлер: и дожить, и даже пережить обоих новых любителей поделить мир – в наших силах. Следует только соответственно поставить задачу, и эти же силы соответственно направить.

Одной из точек соприкосновения Кремля и нового Белого дома является полный отказ в субъектности. В картине мира как Пуйла, так и Трампушки мы вообще не имеем права голоса, не можем определять свою судьбу, а чья-то сфера влияния – или России, или Штатов. Притом они оба считают, что мы "естественно" принадлежим России, и только Байден "сдуру влез в чужую сферу влияния", и теперь нужно решать вызванную этим проблему.

Именно такое мировоззрение определяет то, что пока вы читаете этот блог, в Эр-Рияде уже начались переговоры американской и российской делегаций – переговоров о нас, о которых нас даже не информируют, не говоря уже о приглашении к переговорному столу.

И именно на таком видении нас как объекта будут основываться договоренности Кремля и Белого дома. Договоренности, которые определят нашу недолгую и трагическую дальнейшую судьбу – конечно, при условии, что мы молча примем и согласымся на то, о чем договорятся Путин и Трамп.

Почему речь о "недолгой и трагической"? Почему я не разделяю инфантильные надежды многих украинцев на то, что добрый Трампушка "просто прекратит эту войну", и мы счастливо заживем в мире, пусть и без 20% наших земель? И почему считаю, что в наших условиях речь не идет о "корейском сценарии"?

Трамписты и другие любители замирить Пуйла ссылаются именно на тот прецедент 1953 года – когда половину корейского народа отдали в жертву ужасной диктатуре, но вторую половину спасли и обезопасили плохой, но мир по меньшей мере на семь десятилетий. Проблема в том, что подобный сценарий нам не светит.

Существование преуспевающей Южной Кореи ничем не угрожало СССР, а существование КНДР и диктатуры семьи Кимов ничем не угрожало Штатам. Для обоих сверхдержав корейская война была "чемоданом без ручки", заморозка которой облегчала обеим жизни и высвобождала кучу ресурсов.

Наша же война для Кремля носит экзистенциальный характер, о чем кремлевские совершенно откровенно говорят. Стоит слышать своих врагов, чтобы потом не удивляться, когда они делают то, о чем говорили.

Существование независимой Украины в любых границах не имеет значения или на 80% законной территории, или на 50% или даже на 10%, одинаково неприемлемо для Кремля.

Тем более существование независимой демократической Украины, со свободными выборами и сменной властью.

Тем более, интеграция этой Украины в ЕС.

Мы для них – "проект анти-Россия". Россия и анти-Россия не могут сосуществовать, они должны аннигилироваться при встрече как частица и античастица. Ничего личного, обычная физика.

Наше независимое существование неприемлемо для Кремля настолько, что там вполне справедливо задают вопрос: или существует независимая Украина, или существует кремлевский режим. В будущем мире нам действительно нет места одновременно, и выжить должны мы или Кремль.

К сожалению, всей России это не так касается – она в принципе может пережить поражение в войне и существовать дальше рядом с нами. Как бы нам ни хотелось ее развала, он возможен, но, к сожалению, не гарантирован. А вот власти Пуйла действительно гарантированно не способны пережить поражение в этой войне. Выживание Украины, пусть даже в "обрезанных" границах, станет для Кремля роковым поражением.

Почему же тогда Кремль готов подписать трамповскую "заморозку"? Поэтому, и только потому, что России нужен короткий перерыв в войне на истощение. Войне, которую она сама навязала, и которую все труднее и все проблемнее "вытягивает".

Мы воюем почти полных три года (да, я не забыл, что вторжение продолжается с 2014-го, но сейчас речь именно о полномасштабной войне высокой интенсивности). И сейчас по всем расчетам (и лично моим, и совсем непохожим на меня экспертам в разных странах, пользующимся и разными наборами данных, и разными методиками) у российской армии ресурсов (как человеческих, так и по "железу") осталось в лучшем для них случае на год войны такой интенсивности как сейчас.

По оптимистичным для нас расчетам коллапс российской армии может начаться уже этой осенью. Но для надежности примем наоборот самое худшее для нас и лучшее для врага "расписание": ресурсов хватает на полный год, а с учетом помощи товарища Ина накинем еще полгода. Итак, полтора года. Еще полгода накинем просто на всякий случай. Итак, максимум два года – и поражение на поле боя становится неотвратимым.

Точнее, неотвратимым онро становится гораздо раньше, еще в этом году, а за указанный срок подходит к логическому завершению. Того самого, с нашим кофе в Ялте и, скорее всего, с физической ликвидацией Пуйла самими же россиянами.

И это я сейчас только о фронте и армии, в чем я разбираюсь. А еще есть экономика. В ней я не специалист, поэтому не буду "грузить" переводом чужих расчетов. Но коротко суть в том, что многие экономисты прогнозируют экономический коллапас России так же в промежутке от одного до максимум двух лет.

И это еще без учета "санкций от Буданова", то есть нашего влияния на российский нефтегазовый сектор, а это влияние уже становится значимым фактором, сопоставимым по масштабу с западными санкциями.

Это два года долго? Да. Но это в полтора раза меньше, чем мы уже продержались.

"Часики тикают", и в Кремле очень хорошо чувствуют этот стремительный бег времени. "Не думай о секундах с высока…"

До недавнего времени единственным выходом для россиян в этом "раскладе" была крайне рискованная ставка на "последний и решительный бой" — расчет на то, что у них запас прочности на год, но у нас он еще меньше, ориентировочно весной этого года.

Единственным основанием для такого расчета было и остается состояние нашего украинского тыла, в первую очередь сорванная совместными усилиями россиян и "полезных идиотов" мобилизация.

Основание очень серьезное, и расчет в принципе мог бы сбыться. Но вот если он не срабатывает, если мы кое-как налаживаем мобилизацию и продолжаем воевать хотя бы как сейчас – тогда все, впереди вырисовывается полное поражение и все что из нее вытекает.

И тут вдруг Трампушка выныривает как тот "бог из машины" и бросает Кремлю спасательный круг.

Вместо поражения и наказания Кремлю предлагают гарантию содержания оккупированных территорий, возврат замороженных средств, отказ от репараций и главное – снятие санкций.

И все это "на шару", ни за что взамен, просто за "перестать стрелять" и пообещать больше так не делать (ну, то есть повторить еще раз то же, что Россия уже не раз обещала и каждый раз нарушала).

При этом нам не предлагают никаких реальных гарантий защиты в момент последующего нападения. Даже наоборот, гарантируют России, что ни в коем случае не допустят нас в НАТО.

Если бы россияне сами писали текст "мирного плана Трампа", они ничего лучше придумать не могли. Недаром кто-то из их пропагандонов уже предлагает дать Трампу "Героя России", по-моему, абсолютно заслуженно.

Понятно, что Пу схватился за этот спасительный круг во избежание разгрома и перевести дыхание перед "окончательным решением украинского вопроса" – цели, от которой он ни на день не отказывался, и которая носит для него экзистенциальный характер.

Если для достижения цели нужно взять недолгую паузу в очень невыигрышных сейчас для борьбы боевых действиях – ну то ему не привыкать.

Таким образом, он уже уничтожил Чечню: взял паузу после проигранной Первой чеченской, расшатал Ичкерию изнутри, проработал военные ошибки – и через три года после подписания "Хасавюртовского мира" просто проигнорировал его, вернулся и завершил начатое.

У Ичкерии не было международного признания и союзников? Да. А вот у Южного Вьетнама было и одно, и другое. Только вот союзники у них были те же, которые до прихода Трампа были у нас – Штаты.

И так же, как сейчас нас, в определенный момент Вашингтон изменил союзникам, притом таким же способом – через подписание мирного соглашения, которое американская сторона сдержала, а вот Союз, Китай и коммунистический Северный Вьетнам проигнорировали. От подписания мира до уничтожения Республики Вьетнам прошло около двух лет.

Надо быть безнадежно наивным, чтобы не понимать: нам в реальности предлагают не "корейский вариант", а вьетнамско-чеченский. Нам споют не "Гангам-стайл", а "Гуд найт, Сайгон".

Когда это произойдет, в Вашингтоне тяжело вздохнут, разведут руками и скажут: "Как странно, россияне нам обещали так не делать…". И Штатам, и России не привыкать, не впервый раз, пожалуй, и не в последний …

Так что, все безнадежно и пора нам собираться на кладбище?

Да нет, по-моему, все совсем не так плохо. Вернее, все может быть настолько плохо – если мы сами на это согласимся. И все совсем не так угрюмо, если мы имеем волю к жизни и готовы бороться за себя.

Россия и Штаты вместе отказывают нам в субъектности? Ну это тот момент, когда мы сами должны определить, субъект мы или объект. Страна и нация или "сфера интересов" и "зона влияния".

Трамп имеет право договариваться с Пуйлом о чем им там заблагорассудится, от разделения мира и обмена Гренландии на Аляску до совместного путешествия на Марс верхом на илоновой гиперлупе.

Но мы имеем полное право послать их обоих на Марс через Гренландию.

Трамп нас "сливает"? Да, если мы дерьмо в унитазе.

Штаты нас "сдают"? Да, если мы вторичное сырье.

Никакие "мирные соглашения" между Москвой и Вашингтоном ни к чему нас не обязывают, и никак на нас не влияют – пока мы сами не слились и не сдались.

На Кавказе рассказывают легенду, как генерал Ермолов показал старейшинам верховинцев бумагу, по которой турецкий султан подарил Кавказ русскому императору. Старейшины посовещались, и показали Ермолову на орла в небе: "Мы его дарим, он твой. Но теперь попробуй его взять".

Нам, и только нам, определять, может Трампушка подарить Пуйлу.

Выдержать давление одновременно Кремля и Белого дома? Непросто, но это вопрос жизни и смерти. Следовательно, выдержать необходимо.

Не забываем, что Трампушка не вступит в войну на стороне Пуйла, об этом речь не идет. Все, чем он может нас шантажировать – это лишение помощи. Не меньше, но и не больше.

Воевать с Россией без американской помощи? Труднее, чем с помощью. Но никак не невозможно и не безнадежно.

В конце концов мы уже не раз проходили подобные критические ситуации и отвечали на вызовы подобного рода.

В 1991 году мы вопреки воле Запада вышли из состава СССР – и на этом СССР закончился, а Запад был вынужден принять нашу волю к независимости.

В 2014-м нас усердно нагибали на "переговоры" и "перемирие" с Януковичем, и в этом стремлении "слива" нашей воли к свободе дружно слились и западные переговорщики, и наша парламентская оппозиция. Однако мы на Майдане решили иначе – и вот Янукович в Ростове, а мы – демократическая страна и кандидат в Евросоюз.

В 2015-м нас нагибали из-за обманного "Минск-2", и мы уже чуть не прогнулись под требования Москвы. Но в решающее время к Раде вышли тысячи патриотов, и измена не состоялась (хотя за это и было заплачено человеческими жизнями). И вот теперь уже общим стало утверждение, что Минские соглашения изначально были успехом нашей дипломатии и служили только для того, чтобы дать нам время укрепиться и подготовиться к отражению большой агрессии.

В феврале 2022 года нас уже было заранее похоронили, из милосердия открыли границы для беженцев, а руководству страны предлагали эвакотранспорт. Но мы решили бороться — и вот "СВО" пошла несколько не по плану, а там дальше (именно дальше, когда мы сами показали волю к жизни и к победе) и помощь подтянулась.

В апреле 2022 года нас пробовали развести на "Стамбульские соглашения", написанные в Кремле, и удивительным образом очень похожи на "Трамповский мир". И чтобы не лгала российская пропаганда, не Байден и Джонсон тогда удержали нас от подписания, а именно воля нашего народа, в первую очередь, бойцов-добровольцев, но и широкие слои населения, стали тогда предохранителем от капитуляции в непроигранной войне.

Пока мы снова стоим перед подобным вызовом. Нам снова предлагают капитуляцию, замаскированную фиговым листом "заморозки". И наш выбор снова носит экзистенциальный характер – быть или не быть.

Мы можем избрать капитуляцию и отсрочить наше ликвидирование на тот маленький период, который нужен России для восстановления утраченного "железа" и реорганизации армии. И в то же время сделать это уничтожение после короткой паузы практически неотвратимо.

А можем избрать путь борьбы к победе и за год-два получить не "заморозку" и отсрочку конца, а Победу, освобожденные земли и такие условия мира, которые действительно сделают невозможным последующее нападение на нас по крайней мере на поколение.

Что мы потеряем, если пошлем подальше Кремль вместе с Белым домом?

Американская военная помощь, которая в настоящее время составляет около 40% наших военных нужд. Это много, но это совсем не то, что потерять страну под российской оккупацией.

По меньшей мере, половину от американской помощи нам компенсируют те европейские союзники, которые готовы быть с нами до конца. Это далеко не весь ЕС и не все НАТО, но многие страны с непоследними бюджетами и оборонными производствами.

А большую часть того, что останется некомпенсированным, мы способны производить сами, силами нашей "оборонки". Конечно, мы пока не сделаем свой "Петриот", но обеспечить себя всеми основными массовыми видами оружия, боеприпасов и даже техники мы вполне способны.

Да, для этого нам придется прекратить закапывать наши деньги в новые ветки метро и в перекладывание асфальта, вместо этого вкладывать их в оборонные заводы (которые пока простаивают, потому что их продукцию не выкупают).

Вообще придется существенно затянуть пояса до завершения войны, чего мы старательно избегали предыдущие три года. Но главное, что неиспользованный запас финансов, которые можно перенаправить на войну, мы все время имели и он есть до сих пор, поэтому вопрос в нашей воле и выборе.

И, конечно же, придется наладить нормальный процесс мобилизации. Не ту порнографию, которая происходит сейчас, когда мы не способны даже замещать боевые потери наших защитников, а по тылам гуляют миллионы людей неиспользованного мобрезерва и нетрудно расспросить расценки на "легальное уклонение". Но речь так же и не об истерической "тотальной мобилизации" в стиле "будут служить все!"

Нам нужно наладить нормальный рабочий процесс гарантированного постепенного пополнения рядов ВСУ ровно в том количестве, которое необходимо, и так, чтобы пополнения хватало на регулярное обновление сил и формирование резервов в расчете на следующие 3-5 лет. Это будет сложно в начале (хотя гораздо комфортнее, чем нынешняя хаотическая недомобилизация), в итоге же приведет нас к победе.

Ничего невозможного здесь нет, равно как и в случае с финансами: мы имеем и нужное количество людей, и все необходимые инструменты для выполнения этой сверхзадачи – не хватает политической воли.

Новая реальность снова ставит нас перед необходимостью выбора идентичности. Нам придется определиться, кто такие "мы".

Мы это те, кто выдержали осаду в Мариуполе и отогнали оккупантов от Киева, Харькова и Херсона? Или мы это "коллективный Космач на Седьмом километре", чья способность к сопротивлению распространяется только на безоружных военкомов, но скисает при приближении вражеского войска?

Мы — те, кто ежедневно донатит на войско и готов пожертвовать еще большей частью благосостояния для победы? Или мы "уставшие ат вайны" жалкие капитулянты, готовые ради того, чтобы "сейчас же прекратили стрелять", фактически гарантировать завтрашнюю оккупацию страны?

От того, какой ответ мы дадим себе и другим зависит существование каждого из нас и всей страны. До этого мы выбирали в основном правильные ответы. Увидим, хватит ли нас еще раз.

Перед началом большого вторжения я писал о роли власти в решающие первые дни: она либо возглавит наше сопротивление, либо будет заменена теми, кто способен возглавить это сопротивление. Власть тогда выбрала первое, и потому до сих пор на своем месте. Также у власти хватило ума не подписать Стамбульскую капитуляцию.

Сейчас ситуация похожая. Для Украины капитуляция, замаскированная под "заморозку", смертельная, поэтому у власти снова есть выбор – вместе с нами не принять ее, или же согласиться, но иметь дело с сопротивлением всех тех, кто понимает ее неприемлемость.

Поэтому испытание "пактом Трампа – Пуйла" – это самое испытание, экзистенциальный вызов, но отнюдь не смертный приговор.

А то, что нас не убивает, делает нас все сильнее.

Необходимость противопоставить нашу волю к жизни и свободе совместному давлению Москвы и Вашингтона – еще одна ступень нашего восхождения к настоящей субъектности, к обретению достойного нас места в страшном и неуютном глобальном мире. Места среди сильных этого мира – выживших и победивших.

Этот мир принадлежит не тем, кто был прав или лучше, а исключительно победителям. Это нечестно, негуманно и несправедливо. Но это свершившийся факт, и Трамп лишь сделал этот факт обнаженным и неоспоримым.

В конце концов, в этом новом удивительном мире не только с нами позволено сделать все, что смогут враги. Нам теперь тоже можно все – конечно, все, что мы сможем.

Нет запрещенных приемов, невозможных альянсов, это бой за выживание без правил и ограничений – в том числе и для нас.

Сейчас мы должны выжить и победить в этом негостеприимном мире – а дальше, кто знает, возможно, именно нам представится миссия сделать его значительно лучше. На правах победителей, которые будут писать его новые правила.

Как-то так. Гуд бай, Америка. Слава Украине!

Источник: пост Дикого в Facebook