Речник Кремля знову згадав вигадану РФ "нелегітимність" глави України

Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, додав він, "фіксація домовленостей має обговорюватись з урахуванням існуючої можливості оскарження легітимності Зеленського".

Про це повідомляють росЗМІ. Речник Кремля додав, що "головне для Росії — досягти своїх цілей у ситуації по Україні, переважно мирними засобами".

За словами Пєскова "Росія орієнтована на мирне вирішення конфлікту в Україні, на відміну від Європи та минулої адміністрації США". Так завжди заявляє пропаганда РФ в той час, як армія Росії завдає ударів по мирних жителях України та намагається захопити якомога більше нашої території.

Речник Кремля згадав також можливу зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, можлива дата може стати яснішою за підсумками зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії, яка проходить 18 лютого.

Як повідомляв "Телеграф", 17 лютого спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог зробив важливу заяву про мирну угоду між Росією та Україною. Виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Кіт Келлог наголосив, що ніхто не нав’язуватиме Володимиру Зеленському мирну угоду.