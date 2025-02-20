В России падает вертолет с медиками: на борту серьезные проблемы

Экипаж обнаружил проблемы с мотором

В четверг, 20 февраля, появились сообщения, что в Ставропольском крае России терпит крушение вертолет санитарной авиации с людьми на борту.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. По предварительным данным, на борту находились 4 человека – 2 пилота и 2 медика. По предварительным данным, машину удалось посадить на снег, погибших и пострадавших нет.

Причиной называют проблемы с двигателем вертолета, а точнее — с винтом.

"Вертолет санитарной авиации с неполадками винта выжег топливо и сел на снежную поверхность. Пилотам удалось сделать всё максимально аккуратно", — говорится в сообщении российских Telegram-пабликов.

Напомним, 8 февраля, украинские военные уничтожили очередной российский самолет. Речь идет о штурмовике Су-25: его сбили в небе над Донецкой области. Также бойцы, вероятно, повредили вражеский вертолет. Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 300 самолетов и более 300 вертолетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский вертолет дроном.