Самолет из Москвы с VIP-лицом пролетел над Украиной? Все подробности таинственного рейса

Самолет направлялся в Сербию

Уже долгое время в небе над Украиной продолжают фиксировать пассажирские самолеты. В этом году замечен vip-борт авиакомпании, которая перевозит политиков и чиновников. Один из таких самолетов Gulfstream использует близкий соратник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который недавно мог приземлиться в Москве.

По данным портала полетов Flightradar24. Борт Gulfstream 4, принадлежащий Gulfstream Aerospace Copropation, 15 февраля пролетел над Украиной.

Заметим, что на портале есть сведения только о названии самолета, а данные о рейсе, времени и месте вылета, приземления, не указаны. Однако, если проследить маршрут борта, понятно, что он вылетел 15 февраля в 7 утра из Москвы. Пролетел над Беларусью и вошел в закрытое воздушное пространство Украины Волынской области.

Приземлился самолет в 9:45 в Белграде, Сербия. В то же время неизвестно, кто именно летел этим бортом и не был ли это технический перелет. Однако эти борта часто используют политики и VIP-лица.

Отметим, что маршрут полета этого борта во Flightradar24 может быть ошибочным, ведь противовоздушная оборона Украины сбивает любые воздушные цели. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Что известно о Gulfstream 4

Это двореактивный самолет, предназначенный для частного или коммерческого использования. Он включает двух членов экипажа и 19 пассажиров. Эти самолеты часто используют высокопоставленные лица, политики и состоятельные люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажирский самолет из Германии "заблудился" и оказался в Крыму.