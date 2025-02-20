У Росії падає гвинтокрил з медиками: на борту серйозні проблеми

Екіпаж виявив проблеми з двигуном

У четвер, 20 лютого, з’явилися повідомлення, що у Ставропольському краї Росії зазнає аварії гвинтокрил санітарної авіації з людьми на борту.

Про це повідомили російські Telegram-канали. За попередніми даними, на борту знаходилися 4 особи – 2 пілоти та 2 медики. За попередніми даними, машину вдалося посадити на сніг, загиблих та постраждалих немає.

Причиною називають проблеми з двигуном гвинтокрила, а точніше з гвинтом.

"Гвинтокрил санітарної авіації з неполадками гвинта випалив паливо і сів на снігову поверхню. Пілотам вдалося зробити все максимально акуратно", — йдеться у повідомленні російських Telegram-пабліків.

Нагадаємо, 8 лютого, українські військові знищили черговий російський літак. Йдеться про штурмовик Су-25: його збили в небі над Донецькою областю. Також бійці, напевно, пошкодили ворожий гвинтокрил. Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 300 літаків та понад 300 вертольотів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський гвинтокрил дроном.