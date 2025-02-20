США рассматривают автоматическое вступление Украины в НАТО. СМИ узнали единственное условие

Продолжаются обсуждения

США рассматривают автоматическое предоставление Украине членства в НАТО. Такой вариант рассматривается на случай нарушения Россией мирных соглашений, если они будут достигнуты.

Об этом пишет NBC со ссылкой на собственные источники. Сразу четверо американских чиновников заявили, что рассматривается такой вариант.

"Такое положение было бы направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников — что Россия перегруппируется и снова вторгнется в страну, заявили четверо чиновников", — говорится в статье.

Как в США относятся к вступлению Украины в НАТО

Следует отметить, что 13 февраля президент США Дональд Трамп во время общения со СМИ заявил, что не считает "практическим" вступление Украины в Североатлантический альянс. Он добавил, что "не прочь" снять перспективу вступления Украины в НАТО с повестки дня переговоров.

До этого на полях заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет назвал членство Украины в НАТО нереалистичным. По его словам, мир в Украине должен включать в себя гарантии безопасности, которые "не должны обеспечиваться членством в НАТО, а должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками".

Однако после этого заместитель посла президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул заявил, что, несмотря на все заявления, которые в последнее время звучали как от самого Трампа, так и от членов его администрации, вариант вступления Украины в НАТО "остается на столе". По его словам, этот вопрос, как и вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, будут обсуждаться во время переговоров, в которых примут участие Украина, Россия, США и страны Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие условия могут предложить Украине на переговорах о прекращении войны. Речь идет не только об отказе от вступления в НАТО.