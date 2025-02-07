Израилю таким методом удалось ликвидировать около 500 боевиков

Российскихвоенных, вероятно, пытались ликвидировать методом, похожим на тот, который ранее использовал Израиль против группировки "Хезболла" в Ливане, когда у боевиков взрывались пейджери. Информацию об этом распространили российские СМИ.

По их информации, неизвестные направили партию FPV-очков под видом гуманитарной помощи, которые должны были детонировать во время включения. Российская сторона по привычной практике намекает на причастность Украины к инциденту.

Об этом сообщил представитель российского производителя сетевого оборудования АО "НПП" Игорь Потапов. О пострадавших или погибших в результате возможной диверсии российские медиа не сообщают.

Напомним, подобный метод был применен в сентябре в ливанском Бейруте, где из-за взрывов портативных пейджеров пострадали или погибли более 400 боевиков "Хезболлы". 400 человек оказались в тяжелом состоянии, 500 получили проблемы со зрением. Тогда даже посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял глаз при взрыве пейджера. Как сообщалось, перед взрывом пейджеры издавали звуковые сигналы, поэтому боевики брали их в руки и подносили к лицу.

Также ранее "Телеграф" писал, что ВСУ ликвидировала офицера ГРУ, который писал песни для звезд российской эстрады. Родные говорят, что не знали о его решении присоединиться к русским войскам.