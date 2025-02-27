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Четыре года делили наследство: как выглядят дети убитого политика Немцова и что о них известно

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Сколько детей у покойного Немцова и как они выглядят Новость обновлена 27 февраля 2025, 12:25
Сколько детей у покойного Немцова и как они выглядят. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинство детей политика живут дружно

Российский оппозиционер Борис Немцов, которого убили ровно 10 лет назад, 27 февраля 2015 года, был официально женат всего раз, но личная жизнь у политика оказалась бурной. У Немцова осталось пятеро детей от четырех женщин и со всеми он старался поддерживать теплое общение.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят наследники российского оппозиционера и что о них известно. После смерти Бориса Немцова дети устроили войну за его многомиллионное наследство.

Что известно о личной жизни и детях Бориса Немцова

Известный политик Борис Немцов, который яро критиковал путинский режим, был женат на Раисе Ахметовной Немцовой. Они поженились в начале 80-х годов, когда были студентами, в браке у пары родилась дочь Жанна. Но в начале 1990-х годов Раиса узнала, что у мужа есть любовница и другая семья, поэтом ушла от него, хотя официально развод они не оформляли.

Как выглядит жена Немцова и его дочь Жанна
Дочь Жанна с мамой Раисой

Дочь Жанна

Старшая дочь Немцова родилась в 1984 году. Жанна окончила МГИМО по специальности экономиста, но свое признание нашла в журналистике. Дочь Немцова работала на "РБК-ТВ", брала интервью у известных личностей, но после гибели отца уехала в Германию и уже там продолжала медийную карьеру, в 2015 году даже запустила на немецком канале свою передачу.

Дочь Немцова Жанна
Дочь Жанна является учредителем благотворительного Фонда Немцова

Кроме того, Жанна является учредителем благотворительного Фонда Немцова и занимается увековечиванием памяти убитого политика. Наследника была дважды замужем, но личная жизнь у нее пока не сложилась.

Сын Антон и дочь Дина

Когда Борис Немцов занимал должность губернатора Нижегородской области, у него завязался роман с журналисткой Катериной Одинцовой. Она родила политику двоих детей: сына Антона (1995 года) и дочь Дину (2002 год).

Борис Немцов вместе с сыном Антоном
Борис Немцов вместе с сыном Антоном

Сын оппозиционера окончил МФТИ и занимался программированием. Согласно последним данным, Антон занимается проектами, которые связаны с финансами и криптовалютой. Несколько лет назад он женился и у него родился сын, которого назвали Борисом в честь дедушки. С мамой и семьей он живет и работает в Дубае.

Антон Немцов вместе с женой и сыном
Антон Немцов вместе с женой и сыном

Что касается дочери Дины, то профессию она получает в Британской Высшей школе дизайна и планирует связать жизнь с модной индустрией, но работала исполнительным директором в маркетинговой компании. В 18 лет младшая дочь Немцова вышла замуж, но уже через год развелась. Сейчас она замужем за программистом.

Дина Немцова
Дина Немцова

Дочь Софья

Еще одну дочь российскому политику родила его секретарша Ирина Королева, с которой он прожил около 10 лет. Сейчас девушке 20 лет и она ведет закрытый образ жизни. Известно, что София обучалась вокалу в школе Аллы Пугачевой, поскольку хотела связать свое будущее со сценой. Она поддерживает хорошие отношения с Антоном и Диной.

Дочь Немцова Софья
Дочь Немцова Софья хотела стать певицей

Сын Борис

Незадолго до гибели Борис Немцов закрутил роман с сотрудницей банка Катей Ифтоди, которая в 2014 году родила ему сына Бориса. Но официальное отцовство было установлено уже после смерти Немцова, на это потребовалось два года. Известно, что мальчику сейчас 10 лет и ему после длительных судебных тяжб перешла в собственность одна из московских квартир.

Сын Немцова Борис
У Немцова в 2014 году родился сын Борис

Убийство политика спровоцировало между его наследниками острую борьбу, ведь его состояние оценивалось от 300 миллионов рублей до 1 миллиарда долларов (по разным данным). Особенно напряженными были отношения у Жанны з Катериной Одинцовой и ее детьми: сыном Антоном и Диной. Старшая дочь политика пыталась оспорить его завещание и лишить наследства сводных брата и сестру, но у нее не получилось.

Дети Немцова
Дети Немцова четыре года делили наследство

За наследство помимо дочери Жанны, официальной супруги Раисы, боролась за наследство также дочь София, любовница Екатерина Одинцова, ее двое детей и мама Бориса Немцова — Дина Яковлевна. Поделить имущество, акции компании и накопления в банках наследники смогли только спустя четыре года.

"Телеграф" писал ранее, что известно о детях беглеца-миллиардера Жеваго. Известно, что сын редко появляется на публике, а дочь недавно заметили в Париже.

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#Дети #Борис Немцов