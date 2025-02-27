Четыре года делили наследство: как выглядят дети убитого политика Немцова и что о них известно

Большинство детей политика живут дружно

Российский оппозиционер Борис Немцов, которого убили ровно 10 лет назад, 27 февраля 2015 года, был официально женат всего раз, но личная жизнь у политика оказалась бурной. У Немцова осталось пятеро детей от четырех женщин и со всеми он старался поддерживать теплое общение.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят наследники российского оппозиционера и что о них известно. После смерти Бориса Немцова дети устроили войну за его многомиллионное наследство.

Что известно о личной жизни и детях Бориса Немцова

Известный политик Борис Немцов, который яро критиковал путинский режим, был женат на Раисе Ахметовной Немцовой. Они поженились в начале 80-х годов, когда были студентами, в браке у пары родилась дочь Жанна. Но в начале 1990-х годов Раиса узнала, что у мужа есть любовница и другая семья, поэтом ушла от него, хотя официально развод они не оформляли.

Дочь Жанна с мамой Раисой

Дочь Жанна

Старшая дочь Немцова родилась в 1984 году. Жанна окончила МГИМО по специальности экономиста, но свое признание нашла в журналистике. Дочь Немцова работала на "РБК-ТВ", брала интервью у известных личностей, но после гибели отца уехала в Германию и уже там продолжала медийную карьеру, в 2015 году даже запустила на немецком канале свою передачу.

Дочь Жанна является учредителем благотворительного Фонда Немцова

Кроме того, Жанна является учредителем благотворительного Фонда Немцова и занимается увековечиванием памяти убитого политика. Наследника была дважды замужем, но личная жизнь у нее пока не сложилась.

Сын Антон и дочь Дина

Когда Борис Немцов занимал должность губернатора Нижегородской области, у него завязался роман с журналисткой Катериной Одинцовой. Она родила политику двоих детей: сына Антона (1995 года) и дочь Дину (2002 год).

Борис Немцов вместе с сыном Антоном

Сын оппозиционера окончил МФТИ и занимался программированием. Согласно последним данным, Антон занимается проектами, которые связаны с финансами и криптовалютой. Несколько лет назад он женился и у него родился сын, которого назвали Борисом в честь дедушки. С мамой и семьей он живет и работает в Дубае.

Антон Немцов вместе с женой и сыном

Что касается дочери Дины, то профессию она получает в Британской Высшей школе дизайна и планирует связать жизнь с модной индустрией, но работала исполнительным директором в маркетинговой компании. В 18 лет младшая дочь Немцова вышла замуж, но уже через год развелась. Сейчас она замужем за программистом.

Дина Немцова

Дочь Софья

Еще одну дочь российскому политику родила его секретарша Ирина Королева, с которой он прожил около 10 лет. Сейчас девушке 20 лет и она ведет закрытый образ жизни. Известно, что София обучалась вокалу в школе Аллы Пугачевой, поскольку хотела связать свое будущее со сценой. Она поддерживает хорошие отношения с Антоном и Диной.

Дочь Немцова Софья хотела стать певицей

Сын Борис

Незадолго до гибели Борис Немцов закрутил роман с сотрудницей банка Катей Ифтоди, которая в 2014 году родила ему сына Бориса. Но официальное отцовство было установлено уже после смерти Немцова, на это потребовалось два года. Известно, что мальчику сейчас 10 лет и ему после длительных судебных тяжб перешла в собственность одна из московских квартир.

У Немцова в 2014 году родился сын Борис

Убийство политика спровоцировало между его наследниками острую борьбу, ведь его состояние оценивалось от 300 миллионов рублей до 1 миллиарда долларов (по разным данным). Особенно напряженными были отношения у Жанны з Катериной Одинцовой и ее детьми: сыном Антоном и Диной. Старшая дочь политика пыталась оспорить его завещание и лишить наследства сводных брата и сестру, но у нее не получилось.

Дети Немцова четыре года делили наследство

За наследство помимо дочери Жанны, официальной супруги Раисы, боролась за наследство также дочь София, любовница Екатерина Одинцова, ее двое детей и мама Бориса Немцова — Дина Яковлевна. Поделить имущество, акции компании и накопления в банках наследники смогли только спустя четыре года.

"Телеграф" писал ранее, что известно о детях беглеца-миллиардера Жеваго. Известно, что сын редко появляется на публике, а дочь недавно заметили в Париже.