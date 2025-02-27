Чотири роки ділили спадщину: як виглядають діти вбитого політика Нємцова і що про них відомо

Більшість дітей політика живуть дружно

Російський опозиціонер Борис Нємцов, якого вбили рівно 10 років тому, 27 лютого 2015 року, був офіційно одружений лише раз, але особисте життя у політика виявилося бурхливим. У Нємцова залишилося п’ятеро дітей від чотирьох жінок і з усіма він намагався підтримувати тепле спілкування.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають спадкоємці російського опозиціонера, і що про них відомо. Після смерті Бориса Нємцова діти влаштували війну за його багатомільйонну спадщину.

Що відомо про особисте життя та дітей Бориса Нємцова

Відомий політик Борис Нємцов, який яро критикував путінський режим, був одружений з Раїсою Ахматівною Нємцовою. Вони одружилися на початку 80-х років, коли були студентами, у шлюбі у пари народилася дочка Жанна. Але на початку 1990-х років Раїса дізналася, що у чоловіка є коханка та інша родина, тому пішла від нього, хоча офіційно розлучення вони не оформляли.

Дочка Жанна з мамою Раїсою

Дочка Жанна

Старша донька Нємцова народилася 1984 року. Жанна закінчила МДІМВ за спеціальністю економіста, але своє призначення знайшла у журналістиці. Донька Нємцова працювала на "РБК-ТВ", брала інтерв’ю у відомих особистостей, але після загибелі батька поїхала до Німеччини й вже там продовжувала медійну кар’єру, у 2015 році навіть запустила на німецькому каналі свою передачу.

Дочка Жанна є засновником благодійного Фонду Нємцова.

Крім того, Жанна є засновником благодійного Фонду Нємцова та займається увічненням пам’яті вбитого політика. Спадкоємця була двічі заміжня, але особисте життя в неї поки не склалося.

Син Антон та дочка Діна

Коли Борис Нємцов обіймав посаду губернатора Нижньогородської області, у нього зав’язався роман із журналісткою Катериною Одінцовою. Вона народила політику двох дітей: сина Антона (1995) і дочку Діну (2002).

Борис Нємцов разом із сином Антоном

Син опозиціонера закінчив МФТІ та займався програмуванням. Згідно з останніми даними, Антон займається проєктами, пов’язаними з фінансами та криптовалютою. Декілька років тому він одружився і в нього народився син, якого назвали Борисом на честь дідуся. З мамою та родиною він живе та працює в Дубаї.

Антон Нємцов разом із дружиною та сином

Що стосується дочки Діни, то професію вона отримує у Британській Вищій школі дизайну та планує пов’язати життя з модною індустрією, але працювала виконавчим директором у маркетинговій компанії. У 18 років молодша дочка Нємцова вийшла заміж, але вже через рік розлучилася. Зараз вона одружена з програмістом.

Діна Нємцова

Дочка Софія

Ще одну дочку російському політику народила його секретарка Ірина Корольова, з якою він прожив близько 10 років. Наразі дівчині 20 років і вона веде закритий спосіб життя. Відомо, що Софія навчалася вокалу у школі Алли Пугачової, оскільки хотіла пов’язати своє майбутнє зі сценою. Вона підтримує добрі стосунки з Антоном та Діною.

Дочка Нємцова Софія хотіла стати співачкою

Син Борис

Незадовго до загибелі Борис Нємцов закрутив роман зі співробітницею банку Катею Іфтоді, яка у 2014 році народила йому сина Бориса. Але офіційне батьківство було встановлено вже після смерті Нємцова, на це знадобилося два роки. Відомо, що хлопчику зараз 10 років і після тривалих судових позовів йому перейшла у власність одна з московських квартир Нємцова.

У Нємцова у 2014 році народився син Борис

Вбивство політика спровокувало між його спадкоємцями гостру боротьбу, адже його статки оцінювалися від 300 мільйонів рублів до 1 мільярда доларів (за різними даними). Особливо напруженими були стосунки у Жанни з Катериною Одінцовою та її дітьми: сином Антоном та Діною. Старша дочка політика намагалася оскаржити його заповіт та позбавити спадщини зведених брата та сестру, але в неї не вийшло.

Діти Нємцова чотири роки ділили спадщину

За спадок, крім дочки Жанни, офіційної дружини Раїси, боролася за спадок також дочка Софія, коханка Катерина Одінцова, її двоє дітей та мама Бориса Нємцова — Діна Яківна. Поділити майно, акції компанії та накопичення в банках спадкоємці змогли лише через чотири роки.

"Телеграф" писав раніше, що відомо про дітей втікача-мільярдера Жеваго. Відомо, що син рідко з’являється на публіці, а доньку нещодавно помітили у Парижі.