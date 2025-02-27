Сына мало кто видел на публике, а дочь недавно засветилась в Париже: что известно о детях беглеца-миллиардера Жеваго

Бывший нардеп тщательно скрывает своих детей от публики

Константин Жеваго – один из самых богатых украинцев, когда-то влиятельный политик и бизнесмен, а ныне беглец от украинского правосудия, против которого введены санкции СНБО. Пока миллионы украинцев борются за будущее в своей стране, сам фигурант уголовных производств, похоже, решил, что его семья заслуживает жизни не под обстрелами в Украине.

У экс-политика двое потомков — дочь София и сын Иван. "Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Константина Жеваго.

Что известно о карьере Жеваго

Родился 7 января 1974 года в поселке Иультин, Чукотский автономный округ, РСФСР. Детство провел в городе Днепрорудное Запорожской области. С 1998 по 2019 год являлся народным депутатом Украины нескольких созывов. В 2007 году признан журналом Forbes самым молодым миллиардером в мире. Также Жеваго занимал должность исполнительного директора компании Ferrexpo (и был ее совладельцем). Также он являлся бенефициаром банка "Финансы и Кредит", в выводе 519 миллионов гривен из которого его сейчас подозревают.

Бизнесмен, которого Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал, уже долгое время не возвращается в Украину. По последним данным СМИ он постоянно проживает во Франции. Между тем, в Украине продолжают работать предприятия, принадлежащие швейцарской компании Ferrexpo, акционером которой он является, владея 49,5% акций. В состав Ferrexpo входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты.

Что известно о детях Константина Жеваго

Константин Жеваго женат, у пары двое детей: сын Иван (1998 года рождения) и дочь София (2002 года рождения). В 2011 году семья жила в Конча-Заспе, но регулярно ездила в центр Киева, ведь в столице дочь занималась гимнастикой.

По данным газеты "Сегодня", дети миллиардера учились в Кловском лицее — школе, где учатся дети известных родителей и депутатов. Кстати, именно там получал знания сын Петра Порошенко.

В 2023 году жену Жеваго Алину заметили на Неделе моды в Париже с дочерью Софией. Кстати, в показе принимала участие россиянка Ирина Шейк, молчащая о войне и ставящая букву "z" в своих сообщениях.

Сын Жеваго Иван увлекался футболом. Его любимой книгой была "Хоббит", а игрой — Playstation. Еще в соцсети Вконтакте себя Иван описал так: "Я хороший футболист, вот почему все называют меня Месси. Кроме того, я многое знаю о теннисе. Я люблю гуманитарные предметы и науку. Мне не нравится мой учитель английского языка! И я хороший мальчик".

Известно, что Иван Жеваго — владелец юридического лица канала "Эспрессо" — ООО "Голдберри". До этого владельцами телеканала были Арсений Яценюк (30%), Инна Авакова (40%) и Лариса Княжицкая (30%). Доподлинно неизвестно, находится ли сын бывшего депутата за границей. Однако поскольку ему 26 лет, если он и покинул Украину, то сделал это незаконно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Арестовича и что о ней известно. Роман между ними начался внезапно и перерос в брак, длившийся почти 10 лет.