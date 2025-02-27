У Путіна назвали території України, які не збираються навіть обговорювати на переговорах

Пєсков каже, що ці території є "невід'ємною частиною Росії"

У четвер, 27 лютого, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не будуть обговорювати статус тимчасово окупованих регіонів України. Їх нібито "записано в конституцію РФ"

Про це він сказав на брифінгу. Його цитує російське пропагандистське ЗМІ "Коммерсант".

За словами Пєскова, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області нібито є "невід'ємною частиною Росії". Тому цей факт не обговорюється.

"Ті території, які стали суб'єктами Російської Федерації, які записані в конституції нашої країни, є невід'ємною частиною нашої країни Росії. Це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт", — заявив пропагандист.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація прагнутиме допомогти Україні повернути під свій контроль якомога більше окупованих територій у рамках можливої мирної угоди з Росією. Водночас він зазначив, що Україна може "забути про вступ до НАТО", вважаючи, що саме це питання могло стати причиною конфлікту.

Трамп також підкреслив, що США не надаватимуть додаткових гарантій безпеки Україні, окрім угоди про видобуток корисних копалин, яку планується підписати під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Ця угода, за словами Трампа, забезпечить "автоматичну безпеку" через присутність американських працівників.

Попри складнощі в досягненні мирної угоди, Трамп висловив підтримку розміщенню європейських миротворців в Україні, хоча Росія виступає проти цього. Заплановано подальші зустрічі делегацій перед можливими прямими переговорами між Трампом і Путіним.

Раніше "Телеграф" писав, що Росії потрібні ще три великі українські міста, які вона не може захопити.