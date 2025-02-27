России нужны еще три больших украинских города, которые она не может захватить. Что за этим стоит?

Россия хочет любым путем получить эти территории

Россия хочет оккупировать еще три крупных города Украины в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях. Ведь без этого, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, невозможно достижение мира.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Лавров заявил, что границы России по конституции охватывают все украинские Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

"Россия требует от Украины сдать несколько крупных городов, которые российские войска пока не оккупировали и не имеют перспективы захватить, передав России миллион украинцев. Оккупация Россией других четырех украинских областей будет включать такие большие города, как Херсон (довоенное население около 275 000 человек), Краматорск (147 000 человек) и Запорожье (706 000 человек) — все они остаются под контролем Украины", — говорится в материале.

Краматорск на карте

Запорожье на карте

Херсон на карте

Оккупация этих городов усилила бы гуманитарную катастрофу в Украине, а живущие там люди почувствовали бы на себе кремлевский режим. Заявления Лаврова по поводу "законности" оккупации вышеуказанных городов появились на фоне отсутствия ощутимых продвижений армии РФ на фронте. Ведь значительные успехи на Донбассе с каждым днем становятся все дальше, а давление США на образование мира в Украине растет.

"Российские войска все чаще сталкиваются с неоправданными потерями техники и личного состава, что указывает на то, что оккупанты, вероятно, не смогут захватить эти области на полной территории военными средствами за любой короткий промежуток времени. Риторика Лаврова, вероятно, является попыткой путем переговоров достичь того, чего российские военные не могут достичь силой", — пишет ISW.

В то же время, посягательство Кремля на территории Украины противоречит риторике США и Европы о создании крепкого мира. Как пишет Институт изучения войны, Россия не первый раз показывает, что не готова вести добросовестные переговоры.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и мире, рассказываем в материале "Хронология войны — день 1100: российские БПЛА летают над Украиной, а оккупанты давят под Покровском".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лавров назвал дату второго раунда переговоров России и США.