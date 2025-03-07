Правая рука Шойгу с миллиардным "приданым": как выглядит генерал Шевцова, которая работала в Минобороны РФ

Подозревали, что женщина сбежала за границу с чемоданами наличных денег

Генерал Татьяна Шевцова, которая работала в Министерстве обороны России и приложила руку к войне в Украине, известна, как правая рука Шойгу. Женщина была заместителем Кужугетовича на должности министра и, как говорят источники российских СМИ, сколотила себе целое состояние.

"Телеграф" расскажет, что известно о генерале Шевцовой, как она выглядит, и что говорят о ее "приданом".

Татьяна Шевцова — должность и богатство

Российский государственный деятель, военный финансист и генерал Татьяна Шевцова родилась 22 июля 1969 года в Калужской области, сейчас ей 55 лет. Она работала замминистра Шойгу в Минобороны и ее называли его правой рукой. Там чиновница отвечала за финансы, соцобеспечение солдат и госзаказы.

Татьяна Шевцова. Фото: Getty Images

До того, как перейти в Министерство обороны, Шевцова также много лет работала в налоговых органах России. Известно, что она является действующим государственным советником РФ 1 класса и имеет научную степень — кандидат экономических наук.

17 июня 2024 года вместе с другими близкими к Шойгу заместителями и генералами Шевцова была отстранена от занимаемой должности указом Путина. Чиновница фигурировала в скандале с хищением бюджетных денег и взяточничества в Минобороны. Однако есть версия о том, что генерал Шевцова, чтобы самой не загреметь в тюрьму, пошла на сделку со следствием и сдала своих начальников.

Татьяна Шевцова. Фото: Getty Images

Кроме того, источники в российских СМИ сообщали, что Татьяна Шевцова после своего скоропостижного увольнения в мае 2024 года собрала "тревожный чемоданчик" с кучей наличности и сбежала во Францию. Официальные источники это не подтверждают, но и не опровергают. К слову, о наличности, доходах и имуществе генеральши — у нее таки есть, чем похвастаться.

Татьяна Шевцова. Фото: Getty Images

Как оказалось, у правой руки Шойгу, есть внушительный капитал и имущество на миллиарды рублей. Генерал Шевцова имеет трехкомнатную квартиру в самом центре Петербурга (стоимостью до 70 млн рублей) коттедж в Парголово в пригороде Петербурга (стоимостью до 100 млн рублей), а также резиденцию на берегу Москва-реки (стоимостью до 2 млрд).

Кроме того, согласно декларации за 2018 год, у Шевцовой имелись 2 земельных участка 1204 и 1750 квадратных метров. Жилой дом 332,8 квадратных метра. Три квартиры — 44,8, 85,4 и 120 квадратных метров, а также дача на 147 квадратных метров. Годовой доход более 12 млн рублей.

Татьяна Шевцова. Фото: Getty Images

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