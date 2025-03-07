Мама Горбачева была очень суеверной женщиной

У единственного президента СССР Михаила Горбачева, внучки которого финансово поддерживают Украину, была отличительная особенность — родимое пятно на лбу. Изначально его надежно скрывали волосы, но когда советский лидер начал лысеть, оно стало заметным и привлекало внимание.

"Телеграф" решил выяснить, как мать Михаила Горбачева объясняла появление у него родимого пятна и как президента СССР прозвали в народе. Мы узнали некоторые забавные факты.

Родимое пятно Горбачева — как оно появилось

Родимое пятно единственного президента СССР Михаила Горбачева добавляло ему узнаваемости во всем мире, хоть и вызывало у многих насмешки. Одни считали его "Божьим знаком", а другие — "меткой дьявола".

Михаил Горбачев изначально скрывал родимое пятно

Но у матери советского лидера было свое обьяснение касательно появления родимого пятна у своего первенца. Мария Пантелеевна Горбачева считала себя виноватой за такую "особенность" внешности сына.

Стоит отметить, что Мария Горбачева (девичья фамилия — Гопкало) родилась в 1911 году в простой крестьянской семье. Она была неграмотной, но искренне верующей, поэтому тайно крестила первенца в церкви. Но крестьяне, пусть и принявшие христианство, верили в различные суеверия и приметы. Мария Горбачева была одной из них.

Мать советского лидера рассказала, что когда носила Горбачева под сердцем, случился большой пожар. Она очень сильно испугалась и схватилась за голову, таким образом "пометив" своего сына. Ее слова приведены в книге Николая Зеньковича "Самые секретные родственники".

Мать Горбачева считает, что это она "пометила" сына

Дело в том, что в те времена ходило суеверие, что беременной женщине нельзя смотреть на пожар, иначе она могла испугаться и схватиться за какое-то место на своем теле. А на этом месте непременно (согласно суеверию) у ребенка появится красное родимое пятно.

Как Михаила Горбачева прозвали в народе

Несмотря на то, что позицией советской власти по вопросу религии был атеизм, а суеверия рассматривали в ключе необразованности, многие в них продолжали верить. Поэтому к людям с родимыми пятнами относились с неким пренебрежением.

Михаила Горбачева в народе называли "меченый"

Изначально благодаря волосам Горбачеву удавалось надежно скрывать родимое пятно, а на официальных фотографиях пытались ретушировать. Но президент начал лысеть, и скрывать родимое пятно стало сложно.

В итоге в народе его прозвали "Мишка меченый". Многие стали использовать родимое пятно Горбачева для оскорбительных выпадов в его адрес. Например, газета Stringer на лбу президента изобразила контуры Северной и Южной Америки, озаглавив статью "Пятна на биографии".

Родимое пятно Михаила Горбачева

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Михаила Горбачева. Он поддерживал аннексию Крыма и призывал Россию и Украину к переговорам.