Неполного окружения не бывает

Курская группировка украинских войск в акружэнии! Или снова пару слов о терминах.

На сегодняшний день российская пропаганда и ряд украинских гениев тактики и стратегии, которые не имеют полномочий сообщать об актуальной ситуации на фронте, но активно комментируют эти вопросы, даже когда их не спрашивают, разносят удивительную ересь про окружение, или как любят говорить российские маргиналы с IQ не выше 88 — "котьол". Забавно, но этот маргинальный термин, "котьол", весьма активно применяется и рядом наших "военкоров" и прочих полезных… улиток.

Для начала небольшой ликбез.

Истории про "котлы" я слышу с 2022 года и регулярно пытаюсь пояснять, нашим журналистам, что если вы освещаете тему войны, то будьте добры, пользуйтесь терминологией правильно. А теперь, что же такое окружение?

Согласно военной науке окружение может быть тактического и оперативного уровня.

Например, оперативное окружение это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, вследствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра.

То есть, "оперативное окружение" это если бы Курская зона контроля, в нынешнем её состоянии была бы ПОЛНОСТЬЮ окружена, трасса Н-07 физически перерезана, но в самой зоне оставались бы СОУ, которые могли бы свободно перемещаться в её границах для отражения атак противника — имели бы свободу манёвра.

Таким образом, зона контроля в КО сейчас не находится в оперативном окружении и применение данного термина не только неправильно, но и является подыгрыванием российской пропаганде, распространяющей манипуляции в рамках общей цепочки ИПСО по событиям в этой операционной зоне.

Так же замечу, не бывает полуокружения, недоокружения, почти окружения, вот-вот окружения. Окружение либо есть, либо его нет, оно либо тактическое, либо оперативное. Всё остальное – низко интеллектуальная игра слов.

А теперь задаёмся вопросом – окружение в Курской области есть? Нет. Кто-то скажет, что у противника есть огневой контроль над трассой Н-07 и это якобы фактор окружения. Премию Дарвина этому гению, поскольку огневой контроль это серьёзная проблема для снабжения, но не физическое перерезание логистики, позволяющее осуществить выход.

Окружение — это когда ВЫХОД НЕВОЗМОЖНО осуществить. Капслоком будет понятнее?

Повторюсь, по зоне БД огневой контроль у РОВ присутствует по многим локациям. Ток, что же, Покровск в окружении? Часов Яр в окружении? Белогоровка в окружении? Днепроэнергия в окружении? Константинополь в окружении? Продолжать, "эксперты"?

То-то и оно. А теперь по ситуации.

РОВ сконцентрировали в КО группировку численностью 60 тысяч. На сегодняшний день введены в действие северокорейские подразделения для усиления штурмов. В свою очередь, по сообщениям западных СМИ и российских "военкоров" в КО сосредоточены до 10 тысяч украинских войск. Правда это или нет, мне неизвестно, но исходя из этих данных количественное соотношение 6 к 1.

Ранее я уже отмечал, что Путин поставил перед генералом Лапиным жёсткий дедлайн – до 9 мая вернуть контроль над КО. Этот дедлайн был поставлен аккомпанементом под прекращение поставок вооружений из США, а так же передачи разведывательной информации. Именно в момент прекращения передачи разведформации и началась основная активизация РОВ в КО, точно так же как Авдеевское наступление у РОВ в октябре 2023 началось аккомпанементом под блокировку помощи Украине в Конгрессе.

На сегодняшний день Украина в процессе диверсификации помощи США, за счёт европейских партнёров и как только этот процесс был запущен, ситуация в КО несколько стабилизировалась. Хотя урон был нанесён серьёзный и ситуация очень сложная, но и близко не представляющая собой окружение.

Поэтому, да, ситуация сложная, благодаря нашему "очень надёжному" партнёру, но говорить о тех апокалиптических сценариях которые описываются рядом персоналий, пока не приходится.

Источник — Telegram Александр Коваленко.