"Прямая связь": в ISW назвали причину успехов россиян на Курском направлении (карта)

Приостановка разведки США больше всего повлияла на операции Украины в этом направлении

США прекратили предоставлять разведданные Украине, поэтому российские военные активизировались в Курской области, где в течение нескольких дней сумели добиться определенных успехов в продвижении. Несмотря на то, что связь между приостановкой обмена разведданными США и неудачами ВСУ на днях в Курской области аналитики расценивают как косвенную, в Институте изучения войны считают, что именно это решение Белого дома могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

Об этом стало известно со сводки института за 9 марта. Новости из США о приостановлении предоставления Украине военной помощи и обмене разведывательными данными стало известно 5 марта. Уже в последующие дни на Курском направлении можно было наблюдать активизацию сил РФ.

"6 и 7 марта российские войска активизировали наступательные действия с целью вытеснения украинских войск из Курской области", — пишут аналитики.

Основанием для таких выводов аналитики считают, кроме активизации ВС РФ на этом направлении, сообщения от кремлевской верхушки относительно намерений воспользоваться приостановкой военной помощи США и обмена разведданными, чтобы максимально навредить ВСУ.

"С начала вторжения в августе 2024 года Россия пыталась оттеснить украинские силы от выступления в Курской области путем медленного, изнурительного продвижения. Позже в октябре 2024 года Россия развернула примерно 12 000 северокорейских военнослужащих для помощи в отражении вторжения, но российские войска продолжали достигать лишь постепенных успехов", — пишут в ISW.

Сейчас же, по данным ведомства, россияне активно пытаются штурмовать позиции ВСУ и отбрасывать Силы обороны назад.

"Российские войска разрушают северную часть украинского выступления в Курской области", — отмечают аналитики.

В Институте изучения войны добавили, что источник в украинском правительстве сообщал в статье Time от 8 марта, что приостановка разведки США больше всего повлияла на операции Украины в Курской области.

Курская битва — что известно

Напомним, что Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

С тех пор прошло полгода. Каких успехов добились ВСУ и какие потери россиян — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.