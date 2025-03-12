"Міль у пікселі": Путіна у військовій формі висміяли в мережі

Згадали в коментарях і про Трампа, і про чмоню

У середу, 12 березня, Володимир Путін уперше з початку проведення Курської операції ЗСУ нібито відвідав пункт управління військами в області. При цьому він надів військову форму, що відбувається вкрай рідко.

Таке вбрання президента Росії не оцінили як українці, так і жителі РФ, які почали масово жартувати з його мілітарі-стилю та писати їдкі коментарі. "Телеграф" зібрав найцікавіші жарти з приводу появи Путіна на публіці у військовій формі.

Відомо, що РосЗМІ розтиражували інформацію про прибуття глави Кремля в Курську область. Увагу всіх привернув зовнішній вигляд Путіна і в мережі відразу почали жартувати з того, що Дональд Трамп поставить йому "дізлайк" і не оцінить відсутність костюма.

Також з’явилися коментарі про те, що Путін погано виглядає — він сильно схуд і став сам на себе не схожим:

Користувачі мережі також масово почали писати про те, що відео РосЗМІ схоже на підробку та його могла згенерувати нейромережа. Людей здивував працюючий вентилятор та зелене листя на деревах, що не характерно для погоди в регіоні на початку березня:

У коментарях жартували, що Путін тепер точно "вирішив сам війська вести в атаку" і звинуватили його в тому, що він не поїхав у ті місця, де справді ведуться активні бойові дії:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що заява спецпредставника президента США по Україні та Росії Кіта Келлога про те, що президент Штатів Дональд Трамп не уточнив день, коли завершить війну за 24 години неабияк обурила мережу. Не минуло й кілька годин, як українці створили чимало дотепних мемів.