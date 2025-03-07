Келлог попал в мемы новым заявлением о Трампе и конце войны за 24 часа

Келлога сравнили с известным юмористом СССР Евгением Петросяном

Заявление спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога о том, что президент Штатов Дональд Трамп не уточнил день, в какой завершит войну за 24 часа изрядно возмутило сеть. Не прошло и несколько часов, как украинцы создали немало остроумных мемов.

"Телеграф" собрал лучшие мемы по поводу громкого заявления Келлога. Отметим, что во время выступления на Совете по международным отношениям спецпредставитель США объяснил одно из громких заявлений Трампа.

"Помните, президент сказал, что собирается закончить войну за 24 часа? Мы не сказали, в какой день, в какой год", — сказал Келлог.

Сложно сказать была ли это шутка или сарказм, но люди в зале смеялись. Однако украинцев это заявление изрядно возмутило. На этом фоне в сети появились мемы, в которых Белый дом сравнили с цирком, а администрацию США — с малолетними школьниками.

Также Келлога сравнивали с известным юмористом СССР Евгением Петросяном. Написав: "Реально так и сказал. Евгений Ваганович, перелогиньтесь".

Были и фото с Дональдом Трампом, смеющимся над заявлением Келлога. Некоторые изображения откровенно намекали на то, что спецпредставитель США стар и не понимает, где он и что говорит.

Напомним, Келлог говорил, что возвращение к так называемым "Стамбульским соглашениям" в качестве основы для мирных переговоров не является официальной позицией администрации Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп в гневе из-за атак России против Украины.