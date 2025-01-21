Трамп интересно ответил на вопрос о завершении войны за 24 часа

В своей инаугурационной речи он не сказал ни слова о нашей стране

После официальной церемонии инаугурации новый президент США Дональд Трамп прибыл в Овальный кабинет Белого дома. Там журналисты напомнили ему обещание завершить войну между Россией и Украиной "за 24 часа", и он интересно ответил на этот вопрос.

"Ну, прошло только полдня. У меня осталось еще полдня. Посмотрим", — сказал 47-й президент Соединенных Штатов.

Он также подтвердил свое стремление завершить войну России против Украины. Политик заявил, что ее вообще не должно было быть.

"Мы постараемся сделать это (добиться завершения войны, – ред.) как можно скорее. Вы знаете, война между Россией и Украиной не должна была начинаться", – добавил Трамп.

Напомним, в своей инаугурационной речи Трамп не сказал ни слова об Украине. Он сделал акцент на внешней и внутренней политике, социальных вопросах и независимости США. Президент заявил, что его администрация будет работать во благо американского народа, ставя интересы Штатов на первое место.

Реакция украинского и международного сообщества на инаугурационную речь Дональда Трампа оказалась неоднозначной. Эксперты и общественные деятели обратили особое внимание на экономические заявления и отсутствие упоминаний Украины.

Как сообщал "Телеграф", Трамп подтвердил, что планирует как можно быстрее встретиться с главой России Владимиром Путиным. Он пообещал, что это произойдет, как только будут налажены ответные переговоры и этот процесс уже продолжается.