Россияне сделали "убийцу" из украденной в Украине стиралки (видео)

У создателя нелепой конструкции большие планы

Россияне воруют в Украине все, до чего могут дотянуться. Особенно нравятся им унитазы и стиральные машины, одну из них их "умельцы" превратили в "стиралку-убийцу".

Видео с этой странной "поделкой" опубликовали росСМИ. Там заявили, что это первая в РФ "стиралка-убийца". Ее создатель – ижевский заводчанин Сергей Иванов и студент ИжГТУ имени Калашникова Александр Панкратов. Россиянин не постеснялся рассказать, что использовал ворованную в Украине технику. Кроме нее для своего "детища" он использовал детскую коляску (не исключено, что тоже ворованную) и огромные шампуры.

По сути это стиралка на колесах, к которой прикреплены четыре шампура (по два с каждой стороны). Управляется это бессмысленное изобретение пультом, дистанционно. Стиралка ездит и "атакует" шампурами то, что попадается ей на пути.

Планы у россиянина грандиозные — на основе этой стиральной машины он мечтает создавать боевые беспилотные аппараты для войны против Украины (наверное, чтобы украсть еще больше стиральных машин и унитазов). Отмечается, что на захваченных территориях Украины "компонентов для изготовления работа достаточно". Цинизм россиян не имеет предела, как и лживость, так как в конце концов "изобретатель" признался, что не знает, откуда взялась стиралка, которую он превратил в "убийцу", не факт, что из Украины. Но ему захотелось придумать такую "легенду" для своего безумного и бессмысленного "детища".

А между тем в США, как рассказывал "Телеграф", микрофон "дал пощечину" президенту Дональду Трампу. Курьезный момент попал на видео.