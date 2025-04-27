Экономический эксперт говорит, что захват крошечного клочка суши в архипелаге Спратли обострил борьбу за ресурсы, морские пути и стратегическое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

Для понимания, что захватил Китай и почему это важно.

Островок Сэнд-Кей, где высадились китайские пограничники — это крошечный кусочек суши, коралового происхождения, где-то 20 на 10 метров.

Остров Иту, который занят Филиппинами и находится рядом с островком Сэнд-Кей — чуть больше, примерно 5 кв км.

Но Иту — не только база филиппинских ВМС, но и главный остров в местном островном архипелаге.

Но перед тем как его назвать, нужно удостовериться, кто перед вами: вьетнамец, китаец или филлипинец.

На вьетнамском — это архипелах Спратли, на китайском — Наньша, на тагальском — Калаян, что в переводе означает "земля свободы".

Уже из этого определения становится понятно, что для Филлипин — это уже не просто острова, а символ, мифологема.

Но чаще всего называют их именно Спратли.

На этих островах нет местного населения, зато есть три военных аэродрома.

Во время Второй мировой войны, Япония их удерживала до самой капитуляции — там размещалась база японских подлодок.

Архипелаг занимает уникальное стратегическое значение на стыке Тихого и Индийского океанов и основных торговых путей Индо-Тихоокеанского региона.

Это, можно сказать, "кораловое сердце" морских торговых маршрутов из Тихого океана в Индийский.

Именно поэтому, острова хаотично распределены между основными геополитическими игроками по схеме "кто, где успел, там и сел".

В основном, это: Китай, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Бруней, Малайзия.

Министерство энергетики США определило, что на банке Рид в архипелаге Спратли находится запасов нефти — до 5,4 млрд баррелей и природного газа — до 55,1 трлн м куб.

Китай заявил о своей юрисдикции над островами в 1932 году и оспаривал контроль над ними с Францией, которая владела колониями в Индокитае.

Потом острова в 1941 году захватила Япония.

После Второй мировой войны Франция еще пыталась восстановить свою империю в Индокитае, но тщетно.

После ее ухода претензии на острова выдвинул Вьетнам.

В 1956 Морской институт Филиппин назвал острова "Kalaya’an" (Земля свободы) и заявил о претензиях Филиппин на весь архипелаг.

В 1988 году между Вьетнамом и Китаем произошла даже морская битва "за Спратли". Победил Китай.

В 2008-м году, Филиппины заявили, что будут "сражаться до последнего моряка и морского пехотинца" за острова архипелага.

В 2011 году международный суд в Гааге признал юрисдикцию над островами за Филлипинами, а претензии Китая назва "не обоснованными".

Китай отказался признать решение суда.

В 2018 году, Китай начал размещать на своих островах архипелага системы ПВО и противокорабельные ракетные комплексы.

В ноябре 2022 года Китай обвинил США в том, что американский ракетный крейсер вторгся в китайские территориальные воды.

А в августе 2023 года китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин.

Источник: Facebook-страница Алексей Кущ.