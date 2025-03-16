Росіяни зробили "вбивцю" з вкраденої в Україні пралки (відео)

У творця безглуздої конструкції великі плани

Росіяни крадуть в Україні все, до чого можуть дотягнутися. Особливо подобаються їм унітази та пральні машини, одну з них їхні "умільці" перетворили на "пралку-вбивцю".

Відео з цією дивною "поробкою" опублікували росЗМІ. Там заявили, що це перша у РФ "пралка-вбивця". Її творець — іжевський заводчанин Сергій Іванов та студент ІжДТУ імені Калашнікова Олександр Панкратов. Росіянин не посоромився розповісти, що використав крадену в Україні техніку. Крім неї для свого "дітища" він використав дитячу коляску (не виключено, що теж крадену) та величезні шампури.

По суті це — пралка на колесах, до якої прикріплені чотири шампури (по два з кожного боку). Управляється цей безглуздий винахід пультом, дистанційно. Пралка їздить та "атакує" шампурами в те, що трапляється їй на шляху.

Плани у росіянина грандіозні — на основі цієї пралки він мріє створювати бойові безпілотні апарати на фронт (напевно щоб вкрасти ще більше пралок та унітазів). Зазначається, що на захоплених територіях України "компонентів для виготовлення робота достатньо". Цинізм росіян не має меж, як і брехливість, адже зрештою "винахідник" зізнався, що не знає, звідки взялася пралка, яку він перетворив на "вбивцю", не факт, що з України. Але йому захотілося вигадати таку "легенду" для свого божевільного та непотрібного "дітища".

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