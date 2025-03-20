"Козырь" или "бродяга"? Как переводится фамилия Трампа и откуда она происходит

У фамилии Трампа немецкое происхождение

Дональд Трамп — президент США, который уже второй раз занял этот пост. Его фамилия сейчас звучит во всех новостях, а решения и заявления обсуждают во всем мире. Однако, мало кто знает, как переводится фамилия Трампа и откуда она происходит.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о фамилии Трампа, ее происхождении и значении в переводе.

Перевод фамилии Трамп

Сразу стоит сказать, что фамилия Trump с английского языка не имеет прямого перевода на русский или украинский, так как это собственное название, не являющиеся общеупотребительным словом. Однако, есть версии, что у слова "trump" есть две версии перевода. Один из них — это trump с англ. — "козырь", а другой — tramp с англ. — "бродяга".

Также, например, существует версия, что фамилия Трам п может происходить от староанглийского термина "триумф" (triumf), что указывает на идею победы или превосходства, как условный козырь в карточных играх. Кроме того, Википедия приводит еще несколько вари антов перевода и значения слова "Трамп": карточная игра; глянцевый журнал; персонаж Marvel; австралийская чистокровная лошадь; судно, не работающее на определенных рейсах.

Происхождение фамилии Трамп

Фамилия Трампа имеет немецкие корни и изначально писалась как "Дрампф" или "Трампф". Вероятно предки Дональда Трампа эмигрировали в США из Баварии (Германия) в конце XIX века. Со временем фамилия в произношении трансформировалась в "Трамп". К слову, в немецком языке слово "трампф" также означает "козырь" (в карточных играх).

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