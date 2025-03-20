Байден резко пропал после прихода Трампа: где сейчас экс-президент и чем занимается

Как живет бывший президент США после прихода Трампа

После инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года, имя его предшественника Джо Байдена всплывает в новостях в большинстве случаев в негативном ключе. Новый президент США не упускает возможности покритиковать коллегу и его решения на посту главы государства. Сам же Байден не комментирует заявления Трампа и, похоже, окончательно вышел на пенсию, отойдя от политических процессов.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Джо Байден, как он живет после президентства и чем занимается.

Куда пропал Байден после ухода с поста президента?

Свой президентский срок Джо Байден завершил в день инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. После передачи власти новому президенту 46-й президент США практически пропал из публичного пространства. А все оговорки о нем в СМИ были связаны скорее с заявлениями Трампа о Байдене, и чаще всего это были негативные комментарии.

Однако, Джо Байден не пропал полностью. Как минимум в его профиле в Instagram продолжают появляться новые посты. В них он немного рассказывает о своей деятельности и важных для американцев событиях.

По данным СМИ, после выселения из Белого дома, где Байден с женой Джилл прожил 4 года своей каденции, они перебрались в свой родной город Уилмингтон в штате Делавер. Там у семьи экс-президента есть особняк на берегу озера. Эту недвижимость Байден приобрел в 1996 году и превратил ее в уютный особняк площадью около 636 квадратных метров, дом расположен на улице Барли-Милл-Роуд.

Чем сейчас занимается Джо Байден?

Джо Байден, которому сейчас 82 года, после своего президентства отошел от активной политической деятельности. Однако он не исчез из публичного пространства полностью. Так, экс-президент продолжает время от времени выступать на публичных мероприятиях. Также он занимается благотворительностью. Известно, что Байден поддерживает благотворительные инициативы, борющиеся с онкологическими заболеваниями, а также помогающие ветеранам.

Джо Байден. Фото: Getty Images

Кроме того, Джо Байден занимается написанием мемуаров. Как пишет издание Axios, в книге политик планирует рассказать о своем президентстве и тех или иных решениях на этой должности. Также в мемуарах он собирается рассказать миру, почему решил снять свою кандидатуру с президентской гонки в 2024 году.

Теперь, когда он фактически вышел на пенсию, Байден много времени уделяет семье и общению с внуками. Также не забывает о спорте и физической активности — он любит плавать и играть в гольф. А еще читает много книг, особенно о политике и истории.

Джо Байден с женой на пляже. Фото: Getty Images

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