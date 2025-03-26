Превратился в старого и злого деда: как изменился Путин за 25 лет в политике (фото)
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Путин уже более 3 лет ведет полномасштабную войну против нашего государства
Владимир Путин вошел историю как один из самых кровавых диктаторов мира, в частности из-за жестокой и страшной войны против Украины. 26 марта, 2000 года, его избрали президентом России. В целом он находится у власти более 25 лет.
"Телеграф" расскажет о политическом пути главы Кремля, главных решениях на этом посту и насильственных войнах против других стран.
Что известно о деятельности Путина
Путин начал исполнять обязанности президента России 31 декабря 1999, когда Борис Ельцин добровольно ушел в отставку. А в марте 2000 года прошли президентские выборы, на которых Путин победил.
В 2000 году во время президентства Путина затонула подлодка "Курск". Глава Кремля приказал начать спасательную операцию только через 4 дня после трагедии. Тогда погибли 118 человек. А на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга, что случилось с лодкой, цинично ответил: "Она утонула" и даже улыбнулся.
В тот период продолжалась Вторая русско-чеченская война, начатая страной-агрессором. Глава Кремля финансировал боевые действия на территории чужого государства и не задумывался о перемирии. Параллельно оккупанты совершали преступления против местного населения и устраивали так называемые "фильтрационные лагеря", где совершали пытки. В 2009 году Россия окончательно оккупировала Чечню.
В 2002 году во время мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра в Москве произошел теракт. Чеченские боевики взяли в заложники 900 человек. Из-за приказа Путина применить спецсредства погибли не только террористы, но и более 150 заложников. Президент России не объяснял отказ вести переговоры с боевиками.
В общем сначала своей президентской карьеры Путин говорил о важности сближения с Европой и США. Однако впоследствии взял курс на развитие "великого государства" и враждебной политики к Западу. Особенно это стало ощутимо после второго избрания Путина на пост президента. Параллельно началось давление на СМИ.
В 2008 году Путин уже не мог стать президентом, потому что находился на этом посту в течение 2 сроков. Тогда он стал премьер-министром России. В то же время Россия напала на Грузию якобы для защиты местных из Абхазии и Южной Осетии. Так страна-оккупанта захватила эти территории, поскольку Грузия не была готова к войне.
В 2012 году Путин в третий раз становится президентом. Через 2 года Россия оккупирует Крым и начинает вооруженную агрессию в Донбассе. Так западные страны начинают вводить санкции против России. Сам диктатор отрицал присутствие российских оккупационных войск на Донбассе.
В 2015 году на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля, нашли мертвым известного оппозиционера Бориса Немцова. Политик критиковал деятельность диктатора и был против войны России на Донбассе.
Однако захватническая политика Путина по отношению к другим государствам и диктатура не беспокоила россиян. Поэтому в 2018 году они снова избрали президентом преступника. В 2022 году Россия по приказу Путина начинает полномасштабную войну против Украины. Это сопровождается постоянными бомбардировками гражданской инфраструктуры, военными преступлениями, нарушением международных договоров и убийством украинцев.
В 2023 году Путина признали военным преступником. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента. Однако ни одна страна мира пока не арестовала диктатора.
Полномасштабная война продолжается уже третий год, и Путин не намерен прекращать военные действия. Ведь каждый день Россия пытается наступать на разных участках фронта, а также запускает ракеты и дроны по украинским городам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез "серый кардинал Кремля" Владислав Сурков. Он считается одним из главных бывших советников Путина.