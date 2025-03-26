Превратился в старого и злого деда: как изменился Путин за 25 лет в политике (фото)

Путин уже более 3 лет ведет полномасштабную войну против нашего государства

Владимир Путин вошел историю как один из самых кровавых диктаторов мира, в частности из-за жестокой и страшной войны против Украины. 26 марта, 2000 года, его избрали президентом России. В целом он находится у власти более 25 лет.

"Телеграф" расскажет о политическом пути главы Кремля, главных решениях на этом посту и насильственных войнах против других стран.

Что известно о деятельности Путина

Путин начал исполнять обязанности президента России 31 декабря 1999, когда Борис Ельцин добровольно ушел в отставку. А в марте 2000 года прошли президентские выборы, на которых Путин победил.

Путин стал президентом в 2000 году, фото Getty Images

В 2000 году во время президентства Путина затонула подлодка "Курск". Глава Кремля приказал начать спасательную операцию только через 4 дня после трагедии. Тогда погибли 118 человек. А на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга, что случилось с лодкой, цинично ответил: "Она утонула" и даже улыбнулся.

В тот период продолжалась Вторая русско-чеченская война, начатая страной-агрессором. Глава Кремля финансировал боевые действия на территории чужого государства и не задумывался о перемирии. Параллельно оккупанты совершали преступления против местного населения и устраивали так называемые "фильтрационные лагеря", где совершали пытки. В 2009 году Россия окончательно оккупировала Чечню.

Путин вел захватническую политику с начала президентства, фото Getty Images

В 2002 году во время мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра в Москве произошел теракт. Чеченские боевики взяли в заложники 900 человек. Из-за приказа Путина применить спецсредства погибли не только террористы, но и более 150 заложников. Президент России не объяснял отказ вести переговоры с боевиками.

В общем сначала своей президентской карьеры Путин говорил о важности сближения с Европой и США. Однако впоследствии взял курс на развитие "великого государства" и враждебной политики к Западу. Особенно это стало ощутимо после второго избрания Путина на пост президента. Параллельно началось давление на СМИ.

Путин мечтает о России как о "великом государстве", фото Getty Images

В 2008 году Путин уже не мог стать президентом, потому что находился на этом посту в течение 2 сроков. Тогда он стал премьер-министром России. В то же время Россия напала на Грузию якобы для защиты местных из Абхазии и Южной Осетии. Так страна-оккупанта захватила эти территории, поскольку Грузия не была готова к войне.

Путин начал войну против Грузии в 2008 году, фото Getty Images

В 2012 году Путин в третий раз становится президентом. Через 2 года Россия оккупирует Крым и начинает вооруженную агрессию в Донбассе. Так западные страны начинают вводить санкции против России. Сам диктатор отрицал присутствие российских оккупационных войск на Донбассе.

Путин начал войну на Донбассе в 2014 году, фото Getty Images

В 2015 году на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля, нашли мертвым известного оппозиционера Бориса Немцова. Политик критиковал деятельность диктатора и был против войны России на Донбассе.

Путин мог избавиться от своего оппонента — Бориса Немцова, фото Getty Images

Однако захватническая политика Путина по отношению к другим государствам и диктатура не беспокоила россиян. Поэтому в 2018 году они снова избрали президентом преступника. В 2022 году Россия по приказу Путина начинает полномасштабную войну против Украины. Это сопровождается постоянными бомбардировками гражданской инфраструктуры, военными преступлениями, нарушением международных договоров и убийством украинцев.

Путин начал кровавую войну против Украины, фото Getty Images

Путин дает приказ бомбить украинские города, фото Getty Images

В 2023 году Путина признали военным преступником. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента. Однако ни одна страна мира пока не арестовала диктатора.

Полномасштабная война продолжается уже третий год, и Путин не намерен прекращать военные действия. Ведь каждый день Россия пытается наступать на разных участках фронта, а также запускает ракеты и дроны по украинским городам.

Путин продолжает войну против Украины в 2025 году, фото Getty Images

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