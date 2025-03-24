Хакеры рассекретили ДНК Путина и нашли его связь с Гитлером, — BILD

Паранойя Путина по поводу собственной ДНК оказалась не напрасной

ДНК Путина больше не секрет — хакеры взломали компьютер его племянника и получили доступ к результатам генетического теста. Оказалось, что российский лидер принадлежит к балканской гаплогруппе E-V13, также обнаруженной у Адольфа Гитлера.

Путин годами пытался скрыть свой генетический код и говорят, даже заставлял охрану собирать его экскременты во время заграничных поездок. Об этом говорится в материале BILD.

Немецкое издание сообщает, что хакеры сломали компьютер Михаила Путина, племянника российского президента. Там они нашли результаты анализа ДНК, сделанного компанией Genotek в 2023 году. Поскольку Михаил – двоюродный племянник Владимира Путина, их генетическое сходство составляет примерно 6%.

По данным BILD, анализ показал, что Путин относится к редкой группе ДНК под названием E-V13. Эта группа генов распространена в Косово, где ее имеют 30% людей, но в России таких людей меньше 5%.

В 2010 году газета Daily Mail писала, что Адольф Гитлер также принадлежал к этой же редкой группе ДНК. Эксперты говорят, что эта генетическая группа происходит из Балкан.

Анализ также выявил, что у членов семьи Путиных повышен риск рака простаты. Исследование 2024 подтвердило связь между этой болезнью и их генами.

Немецкая газета пишет, что Путин очень опасается раскрытия своих генетических данных. Он избегает прикосновений с гостями, пьет только из своей посуды, которую потом забирает. А с 2017 года якобы предписывает агентам собирать его туалетные отходы во время заграничных визитов и привозить их обратно в Россию для уничтожения.

По информации BILD, хакерскую атаку заказала какая-то государственная структура, но какай страны – не указывается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ИИ заметил свежие изменения во внешности Путина. Некоторые источники предполагают серьезные болезни российского лидера.