США побаловали жену путинского друга: кто она, как выглядит и какой подарок получила от Трампа

США сняли санкции с жены российского миллиардера: все подробности.

США исключили из санкционного списка (SDN) Карину Ротенберг — супругу российского олигарха Бориса Ротенберга, находящегося под санкциями с 2014 года и близкого друга президента РФ Владимира Путина.

Эту информацию подтвердило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В отчете ведомства указано: "Ротенберг Карина Юрьевна, известная также как Карина Гапчук (девичья фамилия), Фокс, 24 ноября 1978 года рождения, была удалена из списка SDN".

В то же время в санкционный список добавили новых российских граждан и компании, в частности Юрия Белякова, Вячеслава Виданова, а также предприятия "Эдисон", "Колибри Групп" и "Скай Фрейм". Санкции также затронули балкер AM Theseus под флагом РФ.

Жизнь без ограничений

Как сообщают росСМИ, несмотря на санкции ЕС против ее мужа, Карина Ротенберг продолжала путешествовать по миру. К примеру, летом 2023 года она публиковала в Instagram видео с элитного курорта во Франции, где занималась пилатесом.

Известно, что у нее гражданство США с 2013 года и вышла замуж за Бориса Ротенберга в 2009 году.

Под американские санкции попала только в 2022-м, после чего лишилась дома из-за долгов перед американским банком. В то же время ЕС не вносил ее в свой санкционный список.

Многомиллионные активы

Карина Ротенберг руководит Федерацией конного спорта Москвы и владеет долей в элитных конюшнях в Европе. По данным баз FEI и ФКСР, в собственности семьи Ротенбергов находится по меньшей мере 24 лошади, некоторые из них стоят до 900 тысяч евро. До 2022 года она помогала мужчине финансово из-за ссуд в филиалах российских банков за рубежом.

Документы по утечке данных свидетельствуют, что Ротенберг является владелицей половины западной недвижимости мужа. В частности, ей принадлежит доля в имении площадью 30 гектаров в Муан-Сарте, что в 50 км от Монако. В 2014 году его оценивали в €17 млн, а общая стоимость активов супругов во Франции и Монако превышает €60 млн.

Другие снятия санкций

Кроме Карины Ротенберг, на этой неделе стало известно об исключении из санкционного списка ЕС еще одного российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, основателя Трубной металлургической компании (ТМК). Санкции также сняли с его жены Галины и сына Александра, попавших под ограничение три года назад.

Ранее "Телеграф" писал о том, что количество российских миллиардеров бьет рекорды, несмотря на санкции из-за войны против Украины. В 2024 году их стало 146 человек, хотя годом ранее было 125 человек.