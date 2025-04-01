Количество миллиардеров в России установило новый рекорд, несмотря на санкции

А в Украине их всего пятеро

Количество российских миллиардеров бьет рекорды, несмотря на санкции из-за войны против Украины. В 2024 году их стало 146 человек, хотя годом ранее было 125.

Общее состояние этих богачей возросло до $625,5 млрд – больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет Forbes.

В список российских миллиардеров добавилось 15 новых человек, а еще 10 вернулись в рейтинг. При этом выбыли только четверо. Общая сумма состояния всех российских участников рейтинга тоже побила рекорд и составила $625,5 млрд.

Самым богатым россиянином остается основатель "Лукойла" Вагит Алекперов с капиталом $28,6 млрд. За год он стал богаче на $100 млн, хотя еще в 2022 году ушел с поста президента компании из-за санкций от Британии и Австралии. В прошлом году Алекперов получил более $2 млрд дивидендов от нефтяной компании.

В Украине миллиардеров гораздо меньше – только семеро. Первое место среди них занимает Ринат Ахметов, состояние которого, по оценке Forbes, выросло до $7,9 млрд. Это самый высокий показатель за последние пять лет. Ахметов занимает 390 место в мировом рейтинге самых богатых людей.

Интересно, что за время войны состояние Ахметова выросло почти вдвое по сравнению с 2023 годом, когда оно составляло $4 млрд. Сейчас оно даже больше, чем до начала полномасштабного вторжения – в 2021 году его капитал оценивали в $7,6 млрд.

Остальные украинские миллиардеры существенно отстают от Ахметова. Виктор Пинчук имеет $3,2 млрд и занимает 1141 место в мировом рейтинге. Петр Порошенко на 1947 месте с $1,8 млрд. Андрей Веревский – на 2356 месте с $1,4 млрд. На 2623 месте оказались сразу три украинских бизнесмена – Вадим Новинский, Константин Жеваго и Влад Яценко. Каждый из них имеет по $1,2 млрд.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выглядит самый молодой долларовый миллиардер Влад Яценко и что привело его к успеху. Долгие годы Влад проживает в Великобритании.