Работает HIMARS! Россияне потеряли сразу четыре вертолета в Белгородской области (видео)

Для ССО нет недостижимого

Вертолеты Ка-52 и Ми-8 потеряны Россией в Белгородской области. Силы специальных операций вместе с ГУР, ракетными войсками и артиллерией уничтожили авиацию в тылу агрессора в результате мощных ударов с HIMARS.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ. В сообщении говорится, что в результате спецоперации, которая состоялась на днях, вертолеты были уничтожены ракетными ударами в тылу врага.

Военные пишут, что противник создал площадку для подскока авиации – замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.

"Враг снова думал, что в глубоком тылу недостижим. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недостижимого. Работаем дальше!".

Что известно об авиации врага

Ка-52 – ударный вертолет, который враг использует для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 войска противника используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используются для выполнения многих гражданских и военных задач.

HIMARS – что известно

HIMARS – это высокомобильная артиллерийская ракетная система, американской компании Lockheed Martin. Она оснащена шестью ракетами типа GMLRS или одной оперативно-тактической ракетой ATACMS, позволяющей с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 300 километров. Благодаря своей мобильности и быстрому развертыванию HIMARS стал эффективным оружием для уничтожения командных пунктов, складов боеприпасов и логистических узлов противника.

Система HIMARS широко применяется в Украине для контрбатарейной борьбы и нанесения ударов по тыловым позициям российских войск. Украинские военные успешно используют HIMARS для разрушения вражеской логистики, уничтожения складов боеприпасов и уязвимых командных пунктов, что серьезно усложняет снабжение российских войск на передовой.

Ранее "Телеграф" писал, что Силы обороны Украины возобновили контроль над населенным пунктом Надежда в Луганской области. Основное участие в освобождении села сыграл 1-й штурмовой батальон.