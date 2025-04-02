Разбомбили дамбу, чтобы ВСУ не прошли: где россияне уничтожили дорогой объект в страхе перед наступлением украинцев

Дамбу якобы использовали для опрокидывания бронетехники.

Российская армия нанесла авиаудар по дамбе в Белгородской области, опасаясь дальнейшего продвижения Сил обороны Украины. Как утверждают российские военные Telegram-каналы, удар был нанесен авиабомбой ОДАБ-1500 весом в полторы тонны по гидротехническому сооружению возле села Поповка.

По данным одного из пропагандистских российских каналов, таким образом, РФ якобы пытается разрушить логистические пути ВСУ. Другой ресурс, подконтрольный Кремлю, заявил, что уничтоженную дамбу украинские войска якобы использовали для перекидывания бронетехники на территорию России.

В то же время в районе соседнего населенного пункта Демидовка уже почти две недели продолжаются интенсивные бои. Российское Минобороны сообщает лишь об отражении атак, однако не публикует никаких деталей. Тем временем канал "Рыбарь", близкий к МО РФ, утверждает, что ВСУ уже заняли Поповку. Недавно эти же ресурсы публиковали видео с ударами управляемых бомб по мостам в Белгородской области, в частности, в Графовке и между Надежевкой и Анновкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские войска продолжают активные действия на территории Белгородской области. Президент Владимир Зеленский отмечал, что украинские силы предприняли "определенные шаги" за пределами Курской области с целью ослабить давление на линии фронта. А представитель СНБО Андрей Коваленко предположил, что действия украинских подразделений в приграничных районах преследуют нейтрализацию угроз, которые РФ создает у украинской границы.