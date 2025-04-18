В МИД РФ новая истерика из-за возможного появления солдат НАТО в Украине: "Европейские ястребы уже рисуют карты"

Такие угрозы от России раздаются не впервые

Москва пригрозила негативными последствиями в случае развертывания контингентов НАТО на территории Украины. В МИД России назвали это неприемлемым и может иметь "последствия" для Запада.

Об этом заявил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, появление войск Альянса на территории Украины является красной линией для Москвы, которая уже неоднократно об этом предупреждала.

"Уже идет военное планирование, начальники Генштабов Вооруженных сил европейских стран рисуют карты возможных районов развертывания. Фактически европейские ястребы ведут дело к возможности уже своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией", — сказал Масленников.

Он подчеркнул, что такое присутствие НАТО в рамках Украины будет "категорически неприемлемым" для России и "будет иметь для европейских государств негативные последствия". В МИД РФ заявили, что пока их не хотят слышать, они будут повторять это еще не раз.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже прокомментировали заявления Кремля о якобы соблюдении моратория на обстрелы энергетической инфраструктуры. Как выяснилось, термин "тишины" еще не истек.