Украинских военнопленных в Чечне используют как "живой щит".

Украинские военнопленные могут содержаться на стратегических объектах в Чечне. Это делается для защиты от ударов Сил обороны Украины.

Такую информацию озвучил руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу".

По его словам, есть случаи, когда пленные размещаются на территории нефтеперерабатывающих предприятий и других критических объектов. Таким образом, русские военные используют их как "живой щит".

"Представьте себе: нефтебаза, а в ангарах – наши пленные. Имеем ли мы моральное право наносить удары, если знаем об этом? Именно поэтому Силы обороны вынуждены пересматривать свои операции", – отметил Охрименко.

Он подчеркнул, что перед ударами по вражеским объектам украинские военные тщательно планируют операции, чтобы не подвергать опасности своих пленных.

Кроме того, ранее сообщалось, что чеченские военные могут выкупать украинских пленников у российских подразделений, чтобы использовать их в собственных целях. Главарь Чечни Рамзан Кадыров открыто заявлял о намерении использовать пленных в качестве "живого щита" и размещать их на крышах стратегических объектов.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции и международного права, запрещающим использование военнопленных для защиты военных объектов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что не только жены могут получить выплаты за пленных и пропавших без вести военных с 1 февраля.