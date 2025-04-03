Сбежали в Москву и провозгласили себя "властью": СБУ разоблачила предателей Украины

Все эти люди бежали в Россию еще до начала полномасштабного вторжения

СБУ разоблачила предателей, бежавших в Россию и теперь помогающих Кремлю. Они назвали себя "законными властями" Украины и предлагают создать "переходную администрацию" под контролем России и США.

Эти люди уже создали фальшивые сайты украинских государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На этой неделе лидеры этой группировки посетили форум в Москве, где встретились с Дугиным, депутатами госдумы и российскими блогерами. На этой встрече они обсуждали план создания переходной администрации для Украины под общим контролем России и США", — говорится в сообщении.

Главой этой группы является Дмитрий Василец, руководящий запрещенной партией "Государство". У него уже есть заочный приговор за поддержку российской агрессии. В группу также входят Валентин Рыбин (адвокат Шария), Александр Скубченко (бывший эксперт по каналам Медведчука), Александр Семченко, Павел Онищенко, Виктор Малафеев и Максим Шихалеев.

Как сообщается, все эти люди сбежали в Россию еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас они создали сайт, который выглядит как официальный сайт украинской власти. Там они объявили об "онлайн-референдуме" и даже сделали фальшивую копию портала "Дія", чтобы подделать результаты голосования.

По данным СБУ, российские кураторы приказали открыть "представительства" в странах Европы. Эти офисы должны работать вместо настоящих посольств Украины.

Следователи СБУ уже объявили всем участникам группы подозрение по статье 109 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о попытке насильственной смены конституционного строя и захвате государственной власти. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия, чтобы привлечь предателей к ответственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что СБУ поймала любителей "русского мира" в Киевской области. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.