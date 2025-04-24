На аэродроме в России сгорел истребитель Су-30СМ: чем этот самолет особенный

Стоимость Су-30СМ может составить несколько десятков долларов.

На территории аэродрома "Ростов-на-Дону Центральный" уничтожен российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35" Речь идет об очередной акции сопротивления путинскому режиму.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Примерная стоимость самолета составляет около 50 миллионов долларов.

Су-30СМ – это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения стратегической авиации, а также для наведения, управления и ведения радиолокационного наблюдения. Он является адаптацией экспортного варианта Су-30МКИ для нужд Воздушно-космических сил России.

Самолет может нести до шести ракет "воздух-воздух" средней дальности и использовать ракеты Х-31П и Х-58 для ударов по средствам ПВО. Стоимость одного борта в зависимости от комплектации колеблется от $33–50 млн.

С начала полномасштабного вторжения Су-30СМ активно использовался российскими военными против Украины. Украинские силы ПВО уже уничтожили по меньшей мере три таких самолета, в том числе один — 26 февраля 2022 года в акватории Черного моря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ракетах "Калибр " — одной из многочисленных ракет, которые российская армия использует для ударов по территории Украины. Она способна маневрировать и пролетать на малой высоте, что затрудняет ее перехват системами противовоздушной обороны.