В регионе России, где были лагеря ГУЛАГа, открыли второй памятник Сталину: в свое время там погибли тысячи украинцев

В Вологодской области появился второй бюст Сталина при поддержке местных властей

В поселке Кадуй Вологодской области России открыли бюст Иосифу Сталину. Это уже второй памятник советскому лидеру в регионе: первый появился в конце 2024 года в Вологде, на территории дома-музея "Вологодская ссылка", где Сталин находился в 1911-1912 годах.

Инициатором открытия обоих памятников стала местная организация КПРФ. Бюст Сталина был установлен у краеведческого музея рядом с памятником Владимиру Ленину. Местные власти не препятствовали инициативе коммунистов.

На открытии первого памятника в Вологде присутствовал даже губернатор области. Тогда он заявлял, что это "шаг к трезвому, взвешенному отношению к прошлому".

Вологодская область и украинцы: страницы трагической истории

Установка памятников Сталину на севере России выглядит особо цинично по отношению к Украине. Ведь именно эти регионы были одним из центров системы советских лагерей ГУЛАГа, куда в 1930–1950-е годы массово отправляли украинцев. Во время сталинских репрессий тысячи из них были осуждены по политическим статьям и сосланы в лагеря на севере СССР, в частности, в Вологодскую область.

Какие лагеря действовали в Вологодской области

В Вологодской области функционировало несколько крупных лагерей системы ГУЛАГа. Самые известные из них:

Вологодский исправительно-трудовой лагерь (Вологдалаг)

Вологдалаг действовал в период с 1938 по 1953 годы и был одним из самых больших лагерей системы ГУЛАГ в Вологодской области. За это время через него прошли десятки тысяч заключенных, среди которых были как политические, так и "экономические" осужденные. Значительная часть заключенных — украинцы, попавшие сюда в результате сталинских репрессий, депортаций и борьбы с "украинским буржуазным национализмом".

Узников использовали на масштабных стройках железных дорог, лесозаготовках и промышленных объектах региона. Условия труда были очень тяжелыми: работа продолжалась по 10–12 часов в день в условиях сурового климата Севера, где низкие температуры и тяжелые погодные условия сочетались с недостаточным питанием и медицинской помощью. Узники работали с минимальным техническим оснащением, часто используя примитивные инструменты, что значительно повышало риск травм и смертности.

Никольский лагерь

Никольский лагерь был одним из подразделений Вологдалага, расположенного в городе Никольск. Здесь также содержалось значительное количество украинцев, среди которых были не только "экономические" заключенные, но и представители украинской интеллигенции, крестьяне, участники освободительного движения. Этот лагерь был известен жестокими условиями содержания и труда.

Узники Никольского лагеря работали на лесозаготовках, строительстве инфраструктурных объектов, а также на промышленных предприятиях. Из-за суровых климатических условий, недостаточного питания и жесткого режима многие заключенные не выдерживали физических и психологических нагрузок.

По оценкам историков, в советских лагерях на территории Вологодской области оказались тысячи украинцев, депортированных из разных регионов Украины во время "чисток", депортаций и репрессий. Деятельность Вологдалага и его подразделений, в частности Никольского лагеря, являлась частью масштабной системы принудительных работ, охватывавшей северные регионы СССР. Эти лагеря послужили важным инструментом советской индустриализации, в частности строительства Беломорско-Балтийского канала, железных дорог и развития лесозаготовительной промышленности.

Украинцы, оказавшиеся там, стали жертвами политических репрессий и коллективной ответственности, применявшейся к национальным меньшинствам и социальным группам, объявленным врагами режима. Их труд и страдание – неотделимая часть истории ГУЛАГа.

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