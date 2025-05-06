Боятся нападения России? В Британии готовятся к великой войне, - The Telegraph

Разрабатываются сценарии, включающие ядерный удар

Великобритания начала тайную подготовку к военному нападению России. Министры страны и премьер-министр Кир Стармер опасаются, что Кремль превзойдет Британию и ее союзников на поле боя.

Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что Великобритания обновляет 20-летний план нападения на страну.

В него включены сценарии атак разным вооружением, в том числе и ядерными боеголовками. Однако Британия будет акцентировать и на кибератаках, ведь они могут нанести значительный ущерб.

Известно, что кабинет министров уже смоделировал сценарий, в котором государство-агрессор одновременно запускает ракеты и кибератаки осуществляет на национальную инфраструктуру. Также Британия намерена разработать собственный вариант Железного купола, как в Израиле.

В основу современного плана легла "Военная книга" – секретное досье времен Холодной войны с инструкциями относительно того, как правительство должно реагировать на ядерное нападение. В этом документе находились планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов кабинета министров. Их должны были переместить в бункер в Котсуолдсе в случае бомбардировки Лондона.

В этом плане было сказано, что Британию разделят на 12 зон, которыми будут руководить министры, старшие военные офицеры, главные констебли и судьи с особыми полномочиями.

"У Великобритании есть надежные планы действий на случай ряда потенциальных чрезвычайных ситуаций, которые разрабатывались и проверялись на протяжении многих лет", — сказал премьер-министр Британии Кир Стармер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Британия могла передать ВСУ все свои самоходные пушки AS90.