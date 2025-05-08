Переговоры Путина и Зеленского возможны? Экс-посол Чалый обратил внимание на один нюанс

Высказался и о месте компромисса в переговорах

Украинцев уже долго интересует вопрос: состоятся ли прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина. К тому же некоторые до сих пор верят в возможность компромисса.

Как отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый в интервью NEWSROOM, на эти вопросы есть достаточно конкретные ответы. По его словам, некоторые украинцы до сих пор питают иллюзию относительно переговоров.

"У нас даже с точки зрения принятых внутренних решений Совета Национальной безопасности и обороны принято решение, что президент Украины не будет вести переговоры с президентом России. Все", — говорит Чалый.

Здесь следует учитывать, что переговоры — это дипломатический процесс, который не происходит на уровне разговоров тет-а-тет двух лидеров. То есть если бы встреча Зеленского с Путиным имела место, то она бы не решила вопрос заключения мира одномоментно.

К тому же, по словам Чалого, Кремль до сих пор считает, что может заставить Киев согласиться на мир на его условиях. Хотя учитывая ситуацию с Майданом в 2013 году, Россия и Запад уже давно должны понять, что Украина не пойдет на уступки, противоречащие ее государственности.

"Они очень странные люди в этом плане. Они действительно не понимают и не понимали природу Майдана. От слова совсем, ни американцы, ни европейцы", — говорит экспосол.

Он подчеркивает, что Украина очень близко расположена к России и это влияло и влияет на ее жизнь, особенно в условиях полномасштабного вторжения.

"В этих условиях — это вопросы нашей жизни, выживания. И в этих условиях, я напомню просто, когда был Майдан тоже предлагался компромисс", — добавил Чалый.

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