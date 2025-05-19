"Кагора" перепил? Епископ РПЦ заставил вздрогнуть женщин России

В сети уже предположили, что в Кремле такое заявление не оценят

Российские священники вновь отметились странными заявлениями и покусились на святое. В этот раз клирикам не угодили пластические операции.

Свое мнение высказал в эфире местного телевидения митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Фрагмент его выступления обнародовал telegram-канал Nexta.

"Все пластические операции есть проституция. Потому что они делаются для угоды только блуда", — заявил священник РПЦ.

Пользователи сети заметно удивились подобным заявлением высокопоставленных чиновников РПЦ, поскольку в сети ходят слухи о том, что подобными процедурами балуется и сам Владимир Путин.

Как известно, РПЦ уже давно стала инструментом распространения влияния Кремля на обычных людей. Например, сам патриарх Кирилл в феврале даже устраивал "разборки" с одним из священников, который предложил церкви сфокусироваться на духовных вопросах, а не на патриотизме.

Наверное за такую лояльность, Кирилл и может похвастаться дорогой техникой. Совсем недавно его заметили с часами Apple Watch и это при том, что он сам называл электронные часы инструментом "вселенского контроля", а в 2024 году жаловался, что "свет смартфонов" отвлекает от духовного.