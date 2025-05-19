"Кагора" перепив? Єпископ РПЦ змусив здригнутися жінок Росії

У мережі вже припустили, що у Кремлі таку заяву не оцінять

Російські священники знову відзначилися дивними заявами й зазіхнули на святе. На цей раз клірикам не догодили пластичні операції.

Свою думку висловив в ефірі місцевого телебачення митрополит Красноярський та Ачинський Пантелеїмон. Фрагмент його виступу оприлюднив телеграм-канал Nexta.

"Усі пластичні операції є проституція. Тому що вони робляться для догоди лише розпусті", — заявив священник РПЦ.

Користувачі мережі помітно здивувалися подібною заявою високопосадовців РПЦ, оскільки в мережі ходять чутки про те, що подібними процедурами бавиться і сам Володимир Путін.

Як відомо, РПЦ вже давно стала інструментом поширення впливу Кремля на пересічних людей. Наприклад, сам патріарх Кирил у лютому навіть влаштовував "розбірки" з одним із священників, який запропонував церкві сфокусуватися на духовних питаннях, а не на патріотизмі.

Напевно, за таку лояльність, Кирило і може похвалитися дорогою технікою. Зовсім недавно його помітили з годинником Apple Watch і це при тому, що він сам називав електронний годинник інструментом "вселенського контролю", а в 2024 році скаржився, що "світло смартфонів" відволікає від духовного.