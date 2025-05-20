Дело не в ресурсах: дипломат рассказал, в каком случае Путин согласится закончить войну

Сейчас россияне убеждены, что могут продвинуться дальше

Завершения войны России против Украины в скором времени не будет. У Москвы еще хватает ресурсов на продолжение войны, а Украина точно не готова капитулировать на условиях Кремля.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Апострофу. По его словам, американский президент Дональд Трамп будет продолжать слушать фантастические истории от Владимира Путина через своего посланника Стива Уиткоффа.

Чалый считает, что на встречах с американским представителем Путин пересказывает российскую интерпретацию исторических событий, и поэтому американский президент распространяет истории вроде той, где российские танки застряли в грязи на подступах к Киеву.

Дипломат считает, что именно поэтому в ближайшем будущем не стоит ждать завершения войны, поскольку таковой готовности нет у России.

"Готовность будет, когда Россия исчерпает надежду. Не ресурс, а надежду, что они могут продвигаться дальше. А Украина будет усилена достаточно, чтобы донести четкие сигналы в Москву, что дальше они не смогут зайти", — сказал Чалый.

Как сообщалось ранее, британский генерал в отставке Чип Чепмен сообщил, что перебои с поставками помощи из США лишь убедили Россию в том, что Украина ослабла. В этих условиях прекращать боевые действия Путин не станет.