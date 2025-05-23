"Он не наивен": нардеп раскрыл истинную причину "дружбы" Трампа с Путиным

Нардеп объяснил позицию Трампа по переговорам с Путиным

Дональд Трамп не наивный политик и прекрасно понимает, что Путин хочет капитуляции Украины. Если американский президент "ведется" на российские предложения, то только потому, что ему это выгодно.

Трамп просто делает вид, что не понимает ситуацию, но на самом деле все отлично осознает. Об этом народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам Мережко, у Трампа есть большой политический опыт. Американский лидер может "вестись" на предложения Путина только потому, что это ему выгодно.

У Президента США другие политические интересы, говорит нардеп. "Он только делает вид, что не понимает, что происходит. На самом деле он отлично все осознает. У него есть такие советники, которые ему все объясняют очень четко".

Глава комитета обратил внимание на государственного секретаря Марко Рубио. Его выступления в Сенате показывают глубокое понимание ситуации, хотя по политическим соображениям он не может выражать все, что думает на самом деле.

Мережко предположил, что Трамп "и сам до конца не знает, как поступить". Поэтому, по мнению депутата, американский президент может просто выжидать, наблюдать за поведением Путина, чтобы понять, будет ли оно выгодным для него.

Главной мотивацией для Трампа остается личный успех. "Он хочет выступить в роли миротворца, которого все признают. И именно на это он делает ставку", — подытожил народный депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США больше не считают войну в Украине приоритетом. Берлин опасается худшего сценария.