Почему империя Путина не обойдется без Украины: экс-советник Трампа объяснил

Цель Путина – воссоздать Российскую империю

Российский лидер Владимир Путин преследует одну цель – воссоздать империю. И она не обойдется без Украины, хотя в ее состав могут войти и другие государства, ранее являвшиеся частью Советского Союза.

Такое мнение высказал Джон Болтон, советник национальной безопасности президента Трампа в 2018-2019 годах, в интервью для LIGA.net. Он отметил, что другие территории бывшего СССР могут привлекать внимание Путина не просто так.

"Я все еще считаю, что цель Путина — воссоздать Российскую империю. И я думаю, что он считает, как и многие в России, что империя не будет полноценной без Украины", — отметил Болтон.

Среди других территорий бывшего СССР Путина могут интересовать не входящие в НАТО, например на Кавказе и в Центральной Азии.

Страны, входившие в СССР

Дело в том, что преимуществом этих территорий является то, что они более "безопасны" для возрождения империи. Ведь, как говорит Болтон, в борьбе за них не придется вступать в конфликт с НАТО, как со странами Балтии, которые также в "меню Путина".

Ранее "Телеграф" писал, что Bloomberg подсчитал, сколько времени понадобится России на полную оккупацию Украины.