Трамп дал понять Путину одно, и это угрожает Украине – FT

Мастер дипломатических переговоров понял бы, что сейчас не пора "давать заднюю"

Снисходительное отношение президента США Дональда Трампа к лидеру России Владимиру Путину остается непонятным. Более того, создается впечатление, что Путин умело манипулирует Трампом.

Об этом пишет Financial Times. Газета отмечает, что, несмотря на угрозы президента США принять жестокие меры, до сих пор так ничего и не произошло.

Как следствие, у Путина может сформироваться убеждение, что своих целей в Украине он может достичь даже не теряя контакта с США. При этом Трамп выглядит так, будто будет охотно верить всем словам лидера РФ о стремлении к миру, несмотря на отсутствие реальных шагов со стороны России.

"Каждый раз он (Трамп — ред.) сдерживался. Делая это, Трамп играет на руку Москве. Он поощряет Путина вести войну дальше тогда, когда российские войска имеют преимущество на поле боя, а Украина опасается, что военная поддержка США может быть отозвана в любой момент. Путин, кажется, считает, что его цель покорить Украину может быть или достигнута, не ставя под угрозу перезагрузку отношений с США, которое Трамп все еще обещает, или имеет приоритет над всем остальным" — пишет газета.

Мастер дипломатических переговоров понял бы, что сейчас не время "давать заднюю", а время для усиления давления на российского лидера, чтобы он пошел на переговоры.

"Если Белый дом этого не сделает, то это должны сделать Конгресс и другие союзники Украины", — заключает FT.

Отметим, что политолог и эксперт-международник Владимир Дубовик в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что Трамп действительно ведется на манипуляции Путина.

"Трамп занимает позицию, которая именно позволяет Путину продолжать агрессию против Украины без изменений. Каждый раз когда Трамп говорит, что он обвиняет в отсутствии прогресса с миром обе стороны, что он верит, что Путин искренне хочет мира, он по сути дает карт-бланш Москве делать и дальше то, что они делают сейчас. Разговоры о новых санкциях остаются разговорами. Путин умело манипулирует Трампом, а тот с готовностью ведется на это", — говорит эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал, почему Трамп и Путин нужны друг другу.